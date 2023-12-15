打造萬能app！X平台獲賓州匯款許可證 向支付領域邁進一步

社交媒體平台 X (前名推特) 本周獲得美國第 13 個州核發匯款許可證後，向提供支付功能又邁進了一步。

根據公共許可資料庫，美國賓州已在周一批准該決定，賦予 X 促進匯款的能力，為該平台用戶相互匯款之日鋪路，類似 PayPal (PYPL-US) 的 Venmo。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 自 2022 年 10 月收購該平台後便計劃將其重塑為「萬能 app」，類似中國的微信，用戶可透過微信傳訊，也可在平台上叫計程車或支付商家費用。

根據《 The Verge》報導，馬斯克曾向 X 員工透露，用戶應該可在平台上進行「整個財務生活」，並預定明年年底前推出新功能。

布魯金斯學會金融科技與監管高級研究員 Aaron Klein 表示，為了能向全美用戶提供支付服務，X 必須取得每個州的批准，而整個過程可能需要長達 18 個月的時間並耗費數百萬美元。

其他目前已批准 X 匯款許可的州包括：亞利桑那州、喬治亞州、懷俄明州和馬里蘭州。

進軍支付領域可望讓實現數位廣告以外的業務多元化。自馬斯克入主該平台以來，數位廣告業務一直受挫，上個月又因馬斯克涉入反猶太爭議而讓許多大型企業撤走廣告，氣急敗壞的馬斯克也曾在紐約時報 DealBook 活動上大肆批評暫停在 X 上投放廣告的品牌。

紐約大學斯特恩商學院金融學副教授 Sabrina Howell 曾批評，馬斯克本人爭議性言論和無法預測的決策，恐是 X 平台取得用戶和金融監管機構信任的最大敗筆。X 發表拒絕評論。

一位不願透露姓名的美國州官員表示，其所在州正在審查 X 的轉帳許可證申請書，而州政府審核也會將有關馬斯克和 X 平台持續的頭條新聞納入考量。

布魯金斯學會的 Klein 表示：「自從馬斯克接手以來，X 一直在苦苦掙扎...... 而某程度上正在萎縮的網絡 app 很難成功導向新領域。」

馬斯克去年曾提到，希望 X 平台最終可提供簽帳卡和貨幣市場帳戶。紐約大學史登商學院的 Howell 表示，若 X 要持有用戶資金則必須擁有銀行執照，這會出現另一個監管障礙，或者與現行銀行建立合作關係。