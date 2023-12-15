〈美股盤後〉Fed轉鴿引爆買盤 10年期美債殖利率跌破4% 道瓊再締輝煌

聯準會轉鴿引爆恐慌性買盤，美債價格持續強升，美股主指週四 (14 日) 穩步齊揚，蘋果改寫新高紀錄。道瓊收紅逾 150 點，繼前一日首度突破 37000 點後，再創輝煌新高紀錄。標普微升 0.26%，距去年 1 月創下的 4796.56 點的歷史最高收盤記錄的差距不到 2%。

美債殖利率續跌，對利率政策最敏感的 2 年期美債殖利率下跌 6 個基點至 4.40%，10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 3.93%。

經濟數據方面，美國上週初領失業金人數降至 20.2 萬人，低於經濟學家預期、續領失業金人數降至 187.6 萬，也低於預期，凸顯就業市場依然穩健。另外，美國 11 月零售銷售月增 0.3%，遠超前值與市場預期的 - 0.1%，增速再次由負轉正。

聯準會週三維持基準利率介於 5.25% 至 5.5% 區間，符合市場預期，暗示明年至少將降息 3 次，聯準會主席鮑爾鴿聲大作稱，利率水準已進入限制性領域，相信政策利率已經達到或接近高峰。

緊接著各央行也跟進聯準會，維持各自利率不變。如預期，台灣央行、歐洲央行、英國央行、瑞士央行和香港維持關鍵政策利率區間不變，但值得注意的是，在聯準會主席鮑爾透露聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已開始討論降息後，歐洲央行總裁拉加德和其他銀行的官員表示，他們預計利率將在高位維持更久的時間。

另外，美國眾議院以 310 票贊成、118 票反對通過一年一度的《國防授權法》(NDAA)，法案將交由總統拜登簽署生效，下一財政年度資金總額比去年增加約 3%，當中包含為烏克蘭提供資金，以及每年為軍人加薪，還將加強在印太地區的資源。

地緣政治方面，美國財政部長葉倫週四重申美國無意與中國脫鈎，明年將再度前往中國訪問，尋求美中兩國就氣候轉變及金融市場事務方面強化合作共識。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週四突然訪問德國，爭取西方繼續支持烏方對抗俄羅斯入侵，德國政府高官要求國防企業在 24 小時內，列出明年可以送往烏克蘭的武器。

同時，歐盟領袖週四同意，與烏克蘭就烏方加入歐盟展開商討，據悉談判細節仍有待敲定。

美股週四 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 158.11 點，或 0.43%，收 37,248.35 點。

那斯達克指數上漲 27.59 點，或 0.19%，收 14,761.56 點。

標普 500 指數上漲 12.46 點，或 0.26%，收 4,719.55 點。

費城半導體指數上漲 106.52 點，或 2.67%，收 4,097.47 點。

NYSE FANG + 指數上漲 20.65 點，或 0.24%，收 8,547.71 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收高，能源領漲。必需消費品表現最差 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅蘋果續揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.48%；Meta (META-US) 跌 0.47%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.95%。

道瓊成分股逾半揚升。開拓重工 (CAT-US) 大漲 6.42%；高盛 (GS-US) 大漲 5.72%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.68%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.69%；寶僑 (PG-US) 下跌 2.64%。

費半成分股強勢走高。AMD (AMD-US) 跌 0.14%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.54%；高通 (QCOM-US) 漲 1.95%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.54%；美光 (MU-US) 上漲 3.01%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.03%；德儀 (TXN-US) 上漲 4.31%。

台股 ADR 以台積電漲幅居首。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.78% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.11%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.32%。

企業新聞

大型科技股似乎進入獲利了結狀態，但蘋果仍屹立不搖，蘋果 (AAPL-US) 週四震盪收紅 0.08% 至每股 198.11 美元，續創歷史新高，年初迄今已漲超 58%。

特斯拉 (TSLA-US) 跳漲 4.91% 至每股 251.05 美元，迎近兩個月收盤新高。特斯拉 Model Y 車型列入法國電動車補貼計畫。另外，特斯拉稍早再次宣布推出第二代產品 Optimus Gen 2，動作更細膩、行走速度更快，重量比上代輕 22 磅。

英特爾 (INTC-US) 揚升 1.37% 至每股 45.18 美元。英特爾宣布明年將發布第三代英特爾 AI 加速器 Gaudi 3，號稱效能超越輝達 H100。

咖啡連鎖集團星巴克 (SBUX-US) 收黑 0.28% 至每股 97.84 美元。星巴克關閉全美 23 間分店，國家勞工關係委員會 (NLRB) 抨擊這是星巴克有意阻撓員工籌組工會的舉動。

美國通用汽車 (GM-US) 猛升 6.68% 至每股 36.25 美元。通用汽車旗下自動駕駛部門 Cruise 裁員 900 人，佔僱員總數的 24%

Adobe (ADBE-US) 暴跌 6.35% 至每股 584.64 美元。Adobe 財報表現不佳，發布 2024 年獲利和營收的保守的前瞻指引。

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 狂漲 9.25%。莫德納公布中期數據，莫德納實驗性癌症疫苗與默克公司的重磅藥物 Keytruda 聯合使用後，可降低罹患致命性皮膚癌患者 3 年後的死亡或復發風險。

經濟數據

美國 11 月進口物價指數月率報 - 0.4%，預期 - 0.8%，前值 - 0.6%

美國 11 月出口物價指數月率報 - 0.9%，預期 - 1.0%，前值 - 0.9%

美國 11 月核心零售銷售月率報 0.2%，預期 -0.1%，前值 0.1%

美國 11 月零售銷售月率報 0.3%，預期 - 0.1%，前值 - 0.2%

美國上週初領失業金人數報 20.2 萬，預期 22 萬，前值 22.1 萬

美國上週續領失業金人數報 187.6，預期 188.7 萬，前值 185.6 萬

華爾街分析

State Street Asia Limited 全球宏觀策略師 Ben Luk 表示：「這是一次非常激進的轉向，聯準會遵循市場預期，允許在 2024 年和 2025 年展望中再降息一次。」

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 認為：「聯準會暗示美國經濟正處於軟著陸路的一個關鍵時刻，也許聯準會在 2024 年降息幅度會比市場預期的更大。」

Mayfiel 稱：「股市基本上是按照完美預期定價，2024 年美股可能有略微下降的風險，但經濟軟著陸幾乎肯定勢在必得，聯準會暗示明年多次降息也將證明美股的上漲是合理的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主