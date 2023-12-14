〈ESG大趨勢〉新光保全攜手事業群邁向ESG 榮獲多項永續肯定

2050 年為聯合國訂定淨零碳排放目標，隨著近年來全球陸續進入氣候緊急狀態，國際淨零轉型浪潮來襲，多國相繼宣布淨零意向，我國也訂定 2050 淨零碳排路徑圖，積極投入綠色能源計畫，並鼓勵企業朝向智慧綠能商業模式發展。

新光保全 (9925-TW) 指出，新保成立 40 多年來，從傳統安全服務躍升為綠色保全服務企業，以 AIOT 科技保全引領企業邁向未來挑戰，並自 2012 年每年發行永續報告書且經由公信第三方驗證，多年來不斷精進，持續獲得第三方查證單位永續肯定。

新保指出，2023 年新保攜手事業群一同角逐台灣永續能源研究基金會獎項，獲得優異表現，新光保全獲「企業永續報告服務業第 1 類銀級」、單項績效類「高齡友善領袖獎」，台灣保全「企業永續報告服務業第 2 類銀級」、誼光保全「企業永續報告服務業第 2 類銅級」、誼光國際「企業永續報告服務業第 2 類銀級」等三項肯定，共同實踐對永續的承諾。

新保指出，新保深耕企業永續經營、環境保育、社會回饋，2022 年將「永續發展委員會」提升為董事會之功能性委員會強化公司治理運作，近日以 2023 永續報告書獲頒 TCSA「台灣企業永續獎」，更連續 8 年獲 BSI「永續韌性獎」肯定。2021 年加入台灣淨零排放協會，今年 6 月獲天下雜誌「符合 1.5 ̊C 溫控目標」企業標章認證，2022 年導入 ISO 14064 溫室氣體盤查管理系統，今年 10 月取得 BSI 授予 ISO 14064-3 確信肯定及 12 月獲商周「2023 碳競爭力百強」。「人才」是企業永續發展關鍵核心，透過多管齊下全方位照顧守護各年齡層員工，繼 7 月「亞洲最佳雇主獎」、10 月「運動企業認證」、近日再獲「幸福企業金獎」及首獲 TCSA「高齡友善領袖獎」。

新保事業群落實永續影響力，誼光保全因應數位化轉型，導入 24 小時勤務管制中心及智慧型 APP 幹部巡查系統全方位科技保全管理，掌握服務品質及巡察效率；誼光國際提供 GPS 和車牌辨識系統設備優化停車體驗，攜手新北市政府合作建置智慧停車管理，積極搶攻智慧城市商機；台灣保全實踐低碳策略，漸進式汰換燃油效率優秀車輛，以節省成本，提升員工服勤安全性，守護客戶財產安全，近日亦獲得主管機關多元包容職場友善肯定。

新保指出，企業的商業營運與 ESG 的策略並進，持續創新改變。未來新保將持續帶領事業群接軌國際發展企業永續，推動公司治理、實踐低碳轉型、注重員工均衡發展，打造企業韌性，實踐企業永續價值，成為科技保全典範。