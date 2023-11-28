兆豐金員工福利再加碼 伙食費拉高至3000元

兆豐金 (2886-TW) 繼 10 月下旬率先宣布董事會通過集團調薪 4.5% 後，今 (28) 日董事會再通過將集團員工伙食費水準拉高到 3000 元，不僅顧到員工荷包，也要讓員工填飽肚子，且自今年 12 月 1 日生效，與政策無縫接軌，受惠員工超過 9000 名。

行政院會甫於 11 月 23 日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，其中伙食費免列入薪資所得額度由每人每月 2400 元調增為 3000 元，並自明年 1 月 1 日適用。

兆豐金董事長雷仲達表示，為適度反映物價變動情形，本次將伙食費免列入員工薪資所得額度調高，以減輕百姓負擔，這是政府體恤人民的美意，兆豐當然不能錯過，該政策通過當天立刻指示金控盤點集團各公司的午膳津貼情形，提案到今天的董事會討論獲得一致性支持。

雷仲達指出，兆豐一口氣把集團各公司負擔的餐標拉高到 3000 元，換句話說，員工每個月多了 600 元的伙食費、一年即增加 7200 元，受惠對象包括兆豐集團國內外的子孫公司員工。

雷仲達表示，近年物價上漲，同仁的家戶開銷負擔也變重，尤其是看到基層同仁正處於成家立業的重要時期，因此上任以來馬不停蹄地優化集團各項福利措施，包括提高生育補助 (由每胎 8 萬元，提高為第一胎 12 萬元、第二胎 15 萬元、第三胎起 18 萬元)、調薪 4.5%、擴大員工持股信託實施等。

兆豐金強調，未來仍將持續落實員工照護、增進員工福利，有效連結員工福利與企業績效，期以吸引優秀基層人力並提升員工留任穩定度，與員工共榮共好，以實現幸福企業的永續經營願景。