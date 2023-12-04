兆豐志工部隊成軍響應社會共榮 金控總座率隊參與培訓

慶祝 12 月 5 日國際志工日，兆豐金控 (2886-TW) 與兆豐慈善基金會今（4）日攜手臺北市志願服務推廣中心，共同培訓集團內部同仁，並由兆豐金控總經理暨兆豐慈善基金會副董事長蕭玉美帶隊受訓，鼓勵員工加入志願服務行列，未來持續投入各項公益專案，發揮企業正向影響力。

兆豐金控指出，ESG 永續發展策略中的「社會共榮」主軸涵蓋弱勢關懷、社會公益、金融教育、體育藝文等面向，需要大量志工等資源投入。本次志工基礎訓練，由臺北市政府社會局委託的臺北市志願服務推廣中心提供專業課程訓練，包括法規、志願服務內涵與倫理、志願服務經驗分享等，傳承志願服務價值，有助提升同仁們擔任志工服務的品質與自我實踐；基礎訓練課程結束後，可於日後參與各類特殊訓練課程，取得志願服務紀錄冊，累積各項志工服務時數。

兆豐集團響應政府推動「開發企業志工，提升志工量能」政策，今（112）年截至 11 月止，全集團共舉辦 23 場公益活動、志工總服務時數逾 1,700 小時以上。為感謝集團同仁利用下班、休假期間，自願為公益付出，特別於當日課程結束後，舉辦績優志工表揚活動，並由金控蕭玉美總經理頒獎，表彰同仁志願服務精神，為社會共榮目標齊盡心力。

兆豐金控表示，每年集團皆會與子公司、基金會等合作，分別針對慈善、文教、弱勢公益、運動等面向，投入服務、物資資源，將愛心關懷化為實際行動，實踐「發揮正向影響、引領永續發展」的企業願景。