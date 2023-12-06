兆豐證21日擴大舉辦2024投資展望會 即日起開放報名

2023 年即將接近尾聲，兆豐證券將於 12 月 21 日舉行「掌握投資 贏向 2024－台股投資展望說明會」，深度剖析 2024 年產業脈動和投資趨勢，並以線下實體活動結合線上直播方式盛大登場，即日起開放線上報名。

兆豐證券指出，今年美中科技戰持續升溫，俄烏戰爭也陷入膠著，中國的經濟復甦成長也不如預期，儘管央行的升息周期即將接近尾聲，但美國、歐洲等經濟體仍將保持較高的利率水平。

展望 2024 年，全球經濟何時擺脫現行的不確定性，以及是否能迎來強勁復甦，將成為市場觀察重點，另一方面，台美均將進行總統大選，選舉結果牽動美中台關係，也是影響國際局勢和金融市場的重要議題。

兆豐證進一步說明，明年牽動台股走向的主要因素之一為美國聯準會 (Fed) 貨幣政策，市場極度關注 Fed 何時啟動第一次降息、經濟是否軟著陸、產業景氣調整何時結束等基本面相關議題，以及 2024 年龍年投資的布局方向。

兆豐證將於 12 月 21 日假張榮發基金會國際會議中心舉行「掌握投資 贏向 2024－台股投資展望說明會」，邀請重量級財經專家台灣經濟研究院預測中心主任孫明德，進行專業經濟解析並預測 2024 年的景氣趨勢，並安排兆豐投顧專業經理人分析主要投資市場的機會，聚焦「3A、2C」五大亮點投資趨勢，為投資人掌握 2024 年產業脈動和投資契機。

此活動名額有限，自即日起開放線上報名，報名連結：https://bit.ly/478rqdB