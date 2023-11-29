〈兆豐金法說〉股利維持穩定發放 現增3.5億股挹注兆豐產

兆豐金 (2886-TW) 今日召開第三季法說會，總經理蕭玉美表示，今年前三季稅後純益 270.3 億元，年增 98%，創新高，對於明年股利發放，強調會延續過去穩定發放的原則，以高配發率、現金為主，但還是要看這兩個月的獲利情形；此外，兆豐金規劃現增 3.5 億股挹注兆豐產防疫險理賠問題，預計明年 1 月底完成募集。

兆豐金前 10 月稅後純益 288.3 億元，超越去年全年，EPS 突破 2 元，達 2.05 元，居公股金控第一。蕭玉美指出，創下如此佳績，主要來自集團各子公司持續聚焦核心業務且轉型發揮成效，例如銀行子公司受惠於利差擴大及擴增債票券部位，淨利息收益成長 3.9%，主要動能來自於大企金、鏈結全球供應鏈融資及多項跨境附帶業務。

此外，財富管理業務收益強勁，連同授信，全行手續費收益成長 7.6%；貨幣交換利益及財務操作利益持續上揚，淨交易收益增加 2.8 倍，帶動銀行子公司今年前 3 季稅後淨利達 255.4 億元，相較去年同期大幅成長 55%。

票券子公司方面，蕭玉美表示，在利率高檔區採取 3 大營運策略奏效，包含伺機逐步建置債券交易部位；開發受高利息收入吸引之優質客源，增進營運韌性；調整自保客戶結構，帶動前三季稅後淨利達 15.2 億元，獲利能力依然維持歷年水準。

證券子公司受惠於經紀手續費收益及財務操作收益大幅增加，帶動今年前三季稅後淨利達 16.3 億元，相較去年同期成長率達 99%。

產險子公司今年前三季核心險種業務成長力道強勁，商業火險較去年同期成長 42.3%、中小型工程險較去年同期成長 33.7%、旅平險較去年同期成長 806.1%，促使整體保費收入較去年同期成長 6.1%，扣除防疫險相關影響數之稅後淨利為 4.4 億元，核心獲利穩健發展。

對於外界關注的股利政策，蕭玉美指出，截至今年 10 月底獲利創新高，但還是要觀察這兩個月的獲利情形，待年度結算，目前無法明確的報告數字，不過，董事會與經營團隊過去幾年來都致力維持穩定的股利政策，未來會綜合考量各項財務比率及股利配發的穩定性等因素，並兼顧到股東權益，以及本公司章程規定，來擬訂股利配發政策。兆豐金 2023 年度通過派發現金股利 1.24 元、股票股利 0.08 元。

兆豐金董事會日前通過現金增資案，規劃發行 3.5 億股，蕭玉美表示，資金用途主要為解決子公司兆豐產險去年因防疫險理賠及國際再保攤賠等損失問題，約 45 億元，以及上次兆豐產險增資款 60 億元，預計會在明年 1 月底募集完成。兆豐金表示，由於目前為緘默期，因此，此次法說會無法像以往透露太多訊息。

兆豐銀行目前擁有 39 個海外據點、遍佈 18 個國家 / 地區 ; 22 個據點在「新南向政策」區域，將從廣設據點轉向深耕業務，進行中的據點包括越南海陽分行、印尼雅加達代表處，待核准中。