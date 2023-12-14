景順投信估明年上半年全球經濟「顛簸著陸」美最快明年Q2降息

美國聯準會宣布利率三度按兵不動，並暗示明年至少降息三次，景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭分析，美國升息循環已進入尾聲，對於市場關注降息的時間點，他認為不必等到美國經濟大幅衰退，只要通膨按部就班下降就可以了，預測最快明年第二季就可以看到 Fed 降息，幅度約為 150-200 個基點，此看法也較市場來得早。

景順投信今 (14) 日發表 2024 年投資展望，趙耀庭進一步指出，事實上，原先預期明年 3 月就應該要宣布降息了，但根據 Fed 先前的政策步調來看，顯然反應會稍慢一些，因此，預期降息時間點落在第二季。

展望 2024 年，趙耀庭說明，Fed 對抗通膨近兩年，未來將專注於成長持久性與通膨間的平衡，整體來說，預期明年上半年全球成長放緩，進而「顛簸著陸」，但各經濟體情況不一樣，其中，美國最具韌性，歐元區成長持平，中國成長走穩。

趙耀庭認為，經濟成長將在 2024 年下半年重新加速，並會從美國開始，隨著通膨緩和及政策制定者開始降息，預計風險資產將重新走強。

趙耀庭表示，近期的通膨急升主要是疫情所引發的失衡，並非核心經濟因素引起，而這些不利因素大多已穩定下來，包括大規模直接財政刺激、供應鏈混亂、疫情造成的消費改變及地緣政治引起的對關鍵商品供應鏈的衝擊。

趙耀庭預期，通膨在未來幾季會持續放緩，並在 2024 年底前接近央行目標。

趙耀庭表示，有鑑於通膨見高點並逐漸下降，而且許多主要經濟體顯示政策緊縮帶來的壓力，貨幣政策制定者現在到達緊縮週期的尾聲，接下來很可能採取寬鬆措施，預期將在 2024 年上半年末開始實施。

趙耀庭預期，這輪寬鬆加上通膨降低將為經濟復甦奠定基礎，在 2024 年下半年，主要成熟經濟體的實際工資將恢復成長，有助於支持經濟成長回到趨勢水準。