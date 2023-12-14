谷歌、Meta、高通聯手推動開放數位生態系統 盼削弱數位市場法案衝擊

Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌、Meta Platforms (META-US)、高通 (QCOM-US) 和其他 7 家科技公司周三 (13 日) 聯手推動開放數位生態系統，以回應歐盟新的技術規則，此舉也可能削弱未來潛在立法的影響。

該組織自稱為開放數位生態系統聯盟 (CODE)，旨在推廣更多開放平台和系統，以促進歐洲的成長和創新。

該組織將與學術界、政策制定者以及企業合作，探討數位開放以及如何「透過實施數位市場法案 (DMA) 和未來歐盟監管框架的發展」在歐洲實現數位開放。

DMA 要求守門人 (即控制進入其平台途徑的科技巨頭) 允許第三方與守門人自己的服務進行互通操作，並允許其企業用戶推廣其產品並與守門人平台之外的顧客簽訂合約。

Lynx 創辦人 Stan Larroque 表示，過去幾個月針對何者對歐洲數位生態系統有益、如何促進創新，以及如何對競爭力產生積極影響進行多次對話，而得出「開放是關鍵因素」之結論。

該集團的其他成員包括中國智慧型設備製造商榮耀、中國聯想、法國擴增實境新創公司 Lynx、美國電信設備製造商摩托羅拉 (MSI-US)、英國電子產品製造商 Nothing、挪威科技公司 Opera (OPRA-US)，以及德國訊息服務供應商 Wire。

該聯盟表示，其目標是透過跨產業合作開放數位生態系統，並促進無縫連接和可互操作系統等。