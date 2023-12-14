台泥獲惠譽BBB-信用評等 展望「穩定」

全球資本市場信用評級市場三大機構之一的惠譽國際（Fitch Ratings），14 日首次核定給予台泥 (1101-TW)BBB - 及展望為「穩定 Stable」之長期無擔保美元債券國際信用評等，此為「國際投資等級」的信用評等，將有助於台泥優化在國際市場的採購條件及於國際債券市場的發行條件。

此份信評報告主要依據台泥於台灣，土耳其及葡萄牙水泥市場的領先地位以及在大陸南方及西南省份水泥市場的重要地位，同時其下的和平電力有穩定獲利及現金流量，適度中等的負債水平。

報告中指出，在日益嚴格碳排標準及未來碳費徵收下，台泥在大陸水泥事業節能減碳之投入及設備技術之升級，均有助於提高競爭力；報告中也提到台泥在再生能源業務已獲利、歐洲子公司 NHOA Energy 於全球的總承包建置儲能 (EPC) 業務及預期台泥儲能 EBITDA 現金流為正數的表現。

Fitch 信評報告評估，台泥日前宣布擴大在歐洲低碳水泥公司的持股，有助於分散市場增加國際水泥市場的份額，考量到兩家水泥公司土耳其 OYAK Cement 和葡萄牙 Cimpor 在各自市場上均具有高於同行的盈利能力。

Fitch 認為，台泥按比例合併土耳其 OYAK Cement 和葡萄牙 Cimpor 的 EBITDA 貢獻，以及預期的未來自由現金流量產生，將足以補償台泥的收購成本，進而使槓桿狀況適度改善。

台泥表示，取得國際投資等級信評後，將有助於進一步與離岸風電開發商洽購離岸風電而無需提供銀行或政府擔保，未來可購買並儲備更多綠電，轉供予致力 RE100 及出口導向的國內企業。

目前國際水泥廠具有 Fitch 國際信用評等包括印度最大水泥公司 UltraTech (BBB-/ 穩定) 及全球大型水泥公司 CEMEX (BB+/ 正向)。台灣具國際投資等級長期債信的企業則有台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、南亞科 (2408-TW)、中華電 (2412-TW) 及遠傳 (4904-TW) 等。