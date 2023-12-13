復興空廚推五星級料理年菜 早鳥價88折3200元有找

迎接 2024 年的新春佳節，復興空廚特別呈獻「騰雲御龍宴」年菜，傳遞著龍年豐盛的吉祥美味。「騰雲御龍宴」年菜採限量預購，除了可在各地復興航棧實體店面訂購；也可在電商「無限購物」網站預購，只要 113 年 1 月 19 日前預購成功就有機會抽中 iPhone 15 Pro Max，回家輕鬆料理上桌，上網購物一次買齊年菜所需!

被網友稱為「最狂 CP 值」的復興空廚「騰雲御龍宴」年菜登場，來自五星級主廚的私房年菜，除了美味快速上桌之外，即日起預約可享早鳥優惠 88 折，豐美年菜 3200 元有找，「騰雲御龍宴」年菜系列精選佳餚包含了 5 菜 1 甜點「龍飛穿雲團圓雞」、「龍轉乾坤大封肉」、「龍躍泰式檸檬魚 (石斑)」、「龍騰臘味鹹八寶」、「龍舞黑蒜全雞盅」以及「龍生開運起士糕」。

復興空廚推五星級料理年菜 早鳥價 88 折 3200 元有找。(圖：中保科提供)

「龍飛穿雲團圓雞」，這是一盤整隻雞，象徵著家庭起家的美好。復興空廚的團隊精心挑選上等雞肉，製作出多汁軟嫩的料理，不僅適合全家共享，更能為新的一年帶來祥和幸福的象徵。

「龍轉乾坤大封肉」絕對是新年團圓宴的主角之一。復興空廚用心挑選頂級臺灣豬五花，經過十多個工序的精心烹調，帶出了濃鬱風味的口感。再搭配清爽脆口的筍絲，成為騰雲御龍宴的另一道亮點大菜。

此外，「龍躍泰式檸檬魚」以清爽風味石斑魚為基底，在特製的醬料加上頂級檸檬葉、魚露、檸檬片等真材實料製作而成。不僅能讓全家年年有餘，更能帶來開啟胃口的愉悅享受。

除了這些佳餚，還有「龍舞黑蒜全雞盅」，以經典發酵食材黑蒜作為湯底，搭配十多種珍貴香料與藥材與肉質軟嫩的鮮雞，帶來風味絕倫的年節美味。

再加上「龍騰臘味鹹八寶」，選擇口感最佳的富貴肝腸與臘腸，再加上精選魷魚、紅蔥頭等香料，結合手工製作，帶來濃厚的年味。

當然，饕客敲碗的年菜小甜點也有創新!

復興空廚更推出「龍生開運起士糕」，研發主廚盧啟榮帶領團隊，推出開運輕乳酪蛋糕，透過獨特烘焙方式，讓食感澎鬆且濕潤，即使多吃也沒有任何負擔。

至於復興空廚每年必推人氣招牌「御品秘制佛跳牆」，以精選頂級食材依序先醃後烹調

經過十多個步驟與環節，搭配各式烹調過程滷製、酥炸、燉煮後再蒸煮融合。讓復興空廚累積銷售數十萬份的御品秘制佛跳牆，不只料好實在，也是年節最佳的極品贈禮。今年隨年菜加價購可享 88 折優惠，每盅僅需 1200 元，

值得一提的是，今年復興空廚更搭配電商「無限購物」 推出預購 2024 年菜專區，任何商品，單筆訂單滿 $2,500(不累計) 即可參加抽獎，最大獎抽 iPhone 15 Pro Max 一臺，共有超過 100 個獎項等著您來抽，期待騰雲御龍宴的豐盛味覺饗宴，與家人共同迎接龍年的美好時光。

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