〈碳費上路〉碳權買賣不能抵碳費 政府需推誘因活絡交易市場

台灣碳權數位經濟發展協會 (TCDD) 為因應台灣中小企業的「碳焦慮」，以及台灣碳權交易買賣即將上路，今 (13) 日舉辦「碳權一條龍」研討會。TCDD 理事長黃釗盈也指出，初期開放的國際自願性碳權買賣交易不能與碳費相抵，因此政府需推出誘因吸引企業參與，才能活絡台灣碳權交易市場。

碳交所將在 22 日開盤交易，加上全球 2050 年達到淨零碳排經濟，將投入 125 兆美元的投資規模，台灣企業如何因應這股潮流，除自發性降低碳之外，更重要的是如何透過碳交所的碳權買賣，達到碳中和，成為企業管理的重要議題。

研討會中也邀請多位專家分享碳權相關議題。福華電子董事長洪奇昌分享碳權開發經驗，福華電子曾參與帛琉和印尼的自然碳權開發投資，他認為台灣參與國際開發案，必須採取團隊合作，與當地政府、企業一同組成國際聯盟。

自然碳權開發要經過聯合國註冊申請，且需經過層層碳驗證標準 (Verra) 的查核、監測與審核。洪奇昌透露，目前手上有一案在公開審核期，年底前如果順利通過，就可以取得聯合國通過核發額度，在確認碳權多寡後，即可在國際碳交易所掛牌交易。

研討會也邀請國際知名的碳權評級機構 Sylvera 專家，亞洲業務總監 Louis Booth。 Louis Booth 指出，要在 2050 年前達到淨零碳排，全球需大規模的經濟轉型，將帶動 125 兆美金的商機。

Louis Booth 進一步指出降低碳排有兩種方式，可以是企業自願性及合規的降低排碳，也可以透過碳定價，購買碳權達到中和目標，他提到，截至 2023 年初，碳定價系統覆蓋了全球約 23% 的排放量。

此外，由於新加坡在碳交易的領域可以算是領頭羊，新加坡安所杰 (ASJ) 資本公司代表張杰，就分享新加坡碳信用交易所 (CIX) 的發展經驗。張杰說明，CIX 有三種交易模式，分別是拍賣、項目交易市場以及交易所。CIX 的交易模式，可提供台灣金融與碳權投資人作為參考。