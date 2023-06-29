〈ESG狂潮〉中保科響應完善社區急救之鏈計畫率先捐贈100套AED

響應政府政策並呼應厚生基金會發起「 完善社區急救之鏈 - 偏鄉 AED 募捐公益活動」，中興保全科技 (9917-TW) 集團今 (29) 日宣布捐贈 100 套 AED，協助設置醫療資源較匱乏的偏鄉縣市派出所，藉此抛磚引玉，希望邀請台灣企業一起動員募捐 AED 守護偏鄉社區緊急救命網，讓每一個公共場所都成為安全安心的守護區。

警政署鐘國文警政委員表示，目前全台有 1496 個派出所，但仍有 989 個派出所沒有 AED（自動體外心臟電擊去顫器），缺口率高達 6 成，非常感謝中興保全科技集團率先捐贈 100 套 AED 設備，將急救的拼圖拼起來，與警察同仁一起守護社區。

中興保全科技董事長林建涵表示，中保科技集團長期重視第一線員警辛勞，最明白警察們服務民眾 24 小時從不停歇、且經常面臨緊急狀況，搶救人命更是分秒必爭，為了避免增加警察機關 AED 管理負擔，以及設置管理妥善性，因此結合集團關係企業資源捐贈 100 套 AED 設置於偏鄉派出所，希望偕同警察機關 24 小時共同守護員警及民眾生命安全，對警員來說，只要配合 AED 上的圖示步驟，搭配機器發出的語音指示，進行急救，就有機會在黃金 4 分鐘內挽救一條寶貴的生命。

立偉電子總經理洪培修表示，捐贈 100 套組中並同時提供「智慧連線管理系統」，這是一套可以幫助派出所 24 小時偵測的設備，掌握 AED 是否被取出、主機是否故障，透過訊號回傳，達到全時監控設備管理。

洪培修分析，民眾或是警員可以看到 AED 箱體上張貼「神探 QRcode」，拿起手機掃瞄就能獲知貼片、電池效期等資訊，透過 智慧系統管理 AED，確保 AED 設備的完好無缺，才能在關鍵時刻救人一命。

衛福部次長王必勝表示，生命很可貴，但意外總是來得猝不及防，正確的 CPR 以及適當使用 AED，可有效拯救生命。因此衛生福利部今年 5 月 10 日公告修正「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增第 (九) 類公眾服務單位設施：警察分局、派出所、分駐所應設置 AED 外，同時也新增國中。然而，目前全台的國中加上派出所大約有 1200 台的缺口，希望透過此次記者會邀請企業一起打造完善與綿密的社區防護。

中保科技也是 ESG 的實踐者，近年來除了積極發展智慧城市與綠能科技解決方案，也用實際行動落實社會責任，像是布建的２萬台 AED 到今年五月底，已經成功挽救了 180 條寶貴生命，也代表挽救了 180 個家庭，在關鍵時刻發揮 AED 設置效益。