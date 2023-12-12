〈渣打經濟展望〉符銘財：台明年經濟成長上看3.1% 房地產恐續冷

渣打銀行今 (12) 日舉辦經濟展望說明會，東北亞高級經濟分析師符銘財表示，2023 年景氣落底，2024 年可望反轉向上，預測台灣今、明年經濟成長率為 1.1%、3.1%，CPI 估為 2.2%、1.5%；對於明年房地產市場，符銘財認為，隨著通膨趨緩，實質薪資條件轉佳，房市可能續冷，但沒有進一步萎縮的可能。

美國聯準會 (Fed) 明年有望啟動降息，外界關注台灣是否也有機會降息？符銘財認為，事實上，台灣升息幅度沒有比別人多，通膨壓力也沒有比別人大，現在台美的利差相當大，站在央行立場來看，台灣具備多項優勢，應該還能再觀察，不必立即跟進。

符銘財說，亞洲許多新興市場的國家也都不急於跟進降息步調，像是印尼、菲律賓央行對於本幣的波動度、穩定度就相當在意，若是美國降息有助本幣轉為強勢，其央行也樂見這樣的結果，因此，就目前來看，台灣、乃至於其他亞洲央行，預估都不會急於跟進美國降息。

關於台灣房地產狀況，符銘財指出，事實上，台灣利率並沒有特別高，實質薪資增長也沒那麼糟，整體房地產雖說是冷卻，但並沒有崩盤，預估這種情況可能會延續到明年，屆時 CPI 降下來，基本工資會調升，在實質薪資條件轉佳下，明年房地產可望維持現狀，不會進一步萎縮。

至於東南亞市場的看法，符銘財透露，以渣打來說，今年客戶端對於印度的詢問度確實很高，根據內部針對大灣區的年度研調報告來看，非電子類，越南仍是台商的首選，印度、印尼、泰國也開始崛起，今年比較特別的是新加坡，研調的參與者開始產生興趣。

若以電子業來看，印度穩居第一名，台商最想去的還是印度，符銘財說，台商會選擇落腳印度，勢必有他們的考量，因此，當電子供應鏈逐漸都轉移到印度作為生產基地，未來 5-10 年發展可期。