榮剛訂單達明年上半年 精剛新產能將量產 母子營運同暢旺

台鋼集團特殊鋼廠榮剛 (5009-TW)11 月營收創同期新高，公司表示，目前仍有大量在手訂單，訂單能見度直至明年上半年，預估後續營收表現穩健樂觀；子公司精剛也受惠明年新產能上線量產，營運將更上層樓。

榮剛 11 月受惠於下游航太產業需求轉強，營收延續 10 月穩健趨勢。來到 11.24 億元，月減 2%、年增 1%；前 11 月營收 125.05 億元，年增 11%，單月及累計營收均創同期新高。

展望後續營運，榮剛表示，據 IATA（國際航空運輸協會）最新報告，9 月全球旅運量以至疫情水準 97%，整體復甦速度並未受到通膨影響壓抑，帶動全球旅運快速復甦，航太大廠已規劃逐步調升產能，榮剛可望直接受惠。

精剛 11 月營收 2.68 億元，也是歷史同期新高，更來到單月次高，月減 2.1%、年增 49.6%；累計前 11 月營收 25.04 億元，年增 65.9%，亦為歷史同期最佳。

精剛表示，受惠國防及航太產業的強勁成長，加上油氣、工業需求保持平穩，是推進營收向上，接單方面，也維持相對穩健，預期第四季營運優於上季，全年營收及獲利也可望創下歷史新高。

精剛表示，為滿足全球快速成長的市場產品需求，除了提升生產能力並優化產品銷售組合，積極拓展新市場外，擴廠預計於明年完工啟用，並正式運轉量產，在新產品、新產能及新市場三箭齊發下，公司未來營運將更上層樓。