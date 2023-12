安聯人壽邁向全面性的數位體驗策略 數位金融生態系統再升級

安聯數位生態系統重磅升級!疫情推動金融數位轉型和消費者購物習慣,連帶提升顧客對保險的期望,為消費者制定量身打造的數位體驗成為保險業勝出的關鍵!台灣投資型保險領導品牌安聯人壽跟隨集團數位轉型腳步,以升級客戶服務體驗為目標,陸續推出多項嶄新數位化服務,迄今已有超過半數 (約 52%) 客戶下載安聯 e 服務 APP,不僅每月數位工具 (安聯 e 服務 APP 及安聯 E 網通) 活躍用戶占整體會員數三成,其每月登入使用數位工具平均次數更高達 7 次;這次再度領先業界推出「標的收藏 (My Favorite Funds)」,提供整合性數位服務,會同時在安聯 e 服務 APP、安聯 e 網通及商品網站上線,且工具間有同步處理,客戶在這些工具都能隨時把標的加入收藏,設定到價通知、立即投資及績效比較,跨平台同步處理使體驗能無縫接軌,更能幫助客戶省時又省力。「標的收藏 (My Favorite Funds)」讓個人化體驗成為獨特的數位體驗,不僅是後疫情時代金融科技創新能量的具體展現,更是安聯數位金融生態系統再升級!

From CX (Customer Experience) to DX (Digital Experience)! 麥肯錫在 2022 年的調查顯示,數位體驗佳的顧客會創造 3 倍的效益,安聯人壽總經理林順才宣示,「安聯人壽要靠顧客數位體驗新戰略決勝負!」為加速 FinTech 創新轉型步伐,安聯人壽自 2016 年推出行動銷售利器「Allianz Discover 安聯 i 探索」以來,便站在客戶角度提供生活金融服務,架構串聯各種場景金融服務,積極打造完整之數位生態系統,且成效亮眼,數位工具涵蓋率、用戶互動與品牌黏著度皆傲視業界。林順才表示,「安聯數位化的出發點,是為了提升客戶與業務人員的數位體驗。除了將金融科技全面應用在銷售系統之外,安聯同時也致力在客戶服務面的數位升級,以客戶的角度思考,去開發數位工具或是改造流程,才能符合客戶心目中數位化的真正需求。『標的收藏 (My Favorite Funds)』的誕生就是我們觀察到客戶進行線上投資型交易項目 (如基金轉換、追加) 時,高度依賴人員服務,約 30% 會中途離開頁面未完成操作,花費在頁面的操作時間更是其它線上變更項目的 1 倍,為改善流程耗時長的痛點,我們以減法思考,將客戶在進行線上投資型交易的各種服務需求與功能進行高度整合,同時在安聯 e 服務 APP、安聯 e 網通及商品網站上線,且跨平台同步處理,提供服務快速、無縫接軌的數位體驗。」

「標的收藏 (My Favorite Funds)」將自主權交還給用戶,建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式,讓客戶可以在各個數位工具瀏覽基金時,將有興趣的基金加入我的最愛,之後客戶若想要線上執行基金轉換或追加,便可以直接從收藏標的挑選,其功能如下:

(1) 收藏基金:客戶可依個人理財目標、需求、喜好或是習慣,進行資產分類及跨平台歸納;

(2) 設定到價通知:客戶可以設定當基金價格到達設定價格時,通知自己;

(3) 立即投資:在收藏基金列表,直接跳轉到線上投資型交易頁面,並預帶好收藏基金,便利客戶不用再挑選;

(4) 績效比較:可以與其他基金做績效比較,更容易掌握每個基金的表現狀況,隨時提醒自己承擔的風險,進而規劃更合宜的財務配置。

面對數位金融服務不斷推陳出新,安聯人壽在數位轉型歷程不斷突破創新!安聯人壽運用保險金融科技,以用戶導向思維,致力於創造與客戶需求契合、暖心的場景金融體驗。「標的收藏 (My Favorite Funds)」以提供差異化服務為目標,從使用者體驗的角度思考,讓客戶享有「簡單、快速、便利」高自主性的數位服務,帶給顧客全新數位體驗。安聯人壽承諾未來將持續走向全面金融數位化,以創造差異化的核心競爭能力,成為 FinTech 時代的贏家。