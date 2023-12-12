雙12購物節改買ETF 00878 月增投資人數居冠累計達118萬

雙 12 購物節登場，消費者想要刷卡清空購物車之前，也可以考慮將資金放在 ETF，讓荷包不失血，未來還有機會將資產再放大。國泰投信表示，以全台投資人數最多的「國民 ETF」國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 為例，11 月受益人數再增 30771 人，截至 12 月 8 日，受益人數已達到 118 萬，單月增加的人數再度居冠 (排除新掛牌 ETF)，顯見投資人仍看好台股後市。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，觀察全球市場，美元指數 11 月自高點 106 回落至 103，帶動國際資金回流新興市場，外資 11 月買超台股 2400 億元，創下史上單月最大；且市場對停止升息的資金行情反應強勁。

11 月以來，美股、美債呈現雙漲走勢，全球科技型基金 (10/15-11/22) 合計淨流入 68.7 億美元，是唯一呈現淨流入之類股，顯示國際投資人仍偏愛配置科技股。不過，台股資金走向更為均衡，在科技股休息整理下，可見到買盤轉向基期較低的金融、傳產族群，類股良性輪動下有利大盤挑戰前高。

國泰永續高股息 ETF 經理人游日傑表示，00878 追蹤的標的指數「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」於 11 月 30 日完成半年度調整生效後，成分股維持均衡穩健的特性，雖微調 AI 概念股的比重，仍具備參與長期趨勢發展的機會。

游日傑進一步指出，目前在產業比重上，電腦及週邊設備類股約佔 30.84%、金融保險類股 22%、半導體類股 13.66%、電子通路類股 7.68% 及傳產等，布局多樣產業，有利捕捉資金輪動機會，同時也有較佳的抗震力。

專業法人表示，雖然 00878 等高股息 ETF 蔚為存股主流，但投資不能只看殖利率，檢視投資標的有三大指標可觀察，包括總報酬率要高、費用率要低、換股周轉率不宜過高。

根據 Bloomberg 資料，與台股大盤相比，00878 所追蹤的「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」在 2022 年的指數含息報酬為 -8.77%，今年以來則達到 38.70%，相較台灣加權股價指數去年指數含息報酬為 -18.68% 及今年以來的 27.14%(2022/12/30-2023/12/8)，00878 的 ETF 標的指數顯然具備隨漲抗跌的絕佳特性。