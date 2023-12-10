這9檔狂刷存「債」感 鎖定高利率末班車錢進債券ETF

美國升息循環進入尾聲，掀起全球瘋買債浪潮，美銀 11 月全球經理人調查指出，加碼債券淨比例已來到金融海嘯以來最高，國內債券 ETF 買氣同步直線上升，盤點今年存「債」感大爆發的 9 檔債券 ETF，近期就屬群益 ESG 投等債 20 + (00937B-TW) 最風光，掛牌首日 1 小時即達募集額度上限，另外，20 年期美債、投等債、公司債相關 ETF 也受到投資人青睞。

美債 10 月殖利率漲翻天，據金管會統計，銀行業 10 月加碼債券 876 億元，創 4 個月以來新高，累計前 10 月敲進債券 1 兆 242 億元，提早布局卡位。截至 11 月底，整體債券 ETF 規模接近 1.82 兆元，今年來激增約 6114.85 億元。

以近期交易熱度來看，根據統計，元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 五日均量皆超過 5 萬張，統一美債 20 年 (00931B-TW) 五日均量也有 2.2 萬張，元大投資級公司債 (00720B-TW)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW) 及國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 亦有超過 2 萬張。

分析師郭哲榮日前秀出對帳單，指出透過投資國泰 20 年美債 ETF，帳上淨賺已經來到 496 萬元，由於先前公布最多賠 150 萬元，一來一回差了快 650 萬元，報酬率接近 10%，如同用美債賺到一根漲停。

「不敗教主」陳重銘在臉書上也秀出自己的債券 ETF 部位，他坦言，先前投入美債 20 年 ETF，最慘時帳面上賠百萬，但隨著持續配息，並加碼一些投資等級債，目前帳面上已經賺錢了。其中，00795B 買得最早，領到最多次股息，他認為美國公債很安全，便宜就買就對了，加上投等債也買，就能達到分散配置，接著等待明年美國開始降息。

今年月配型 ETF 掀起熱議，在爆發性的買盤挹注下，幾乎檔檔人氣爆棚，若是月配息搭配債券話題的基金，更是一掛牌即募爆，目前市面上共有四檔月，分別為規模上千億元的中信高評級公司債基金、中信優先金融債、國泰 10Y+ 金融債與群益 ESG 投等債 20+。

其中，群益投信旗下 00937B 上月底成立，短短 3 天就募集超過 150 億元，創台灣債券 ETF 史上最佳紀錄，5 日掛牌上市更上演秒殺行情，僅一小時就達可募集額度上限的 195 億元，是債券 ETF 史上頭一遭，當天成交量刷出 23.6 萬張天量，群益投信因而公告暫停受理初級市場申購，但投資人仍可透過次級市場交易。

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債 ETF 中信高評級公司債及同樣也是月配息的中信優先金融債，日前公告 12 月第一階段分配評價結果，預估分別配息 0.138 元、0.14 元，若以 7 日淨值來計算年化配息率，00772B 為 4.61%，00773B 為 4.60%，現金收益將於 14 日公布 ，想參與配息的投資人須在 15 日前申購。

製表：鉅亨網記者陳于晴

今年債市買氣大爆發，元大投信指出，債券 ETF 具有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣 670 萬元內可免稅 (自然人)，且因其配息來源屬於境外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

永豐 20 年美公債 ETF 經理人周彥名表示，目前美債殖利率仍維持在相對高檔區間，加上市場普遍認為聯準會升息將邁入尾聲，甚至幾乎一面倒地預期降息，讓資金對債市偏好明顯優於股市，而長天期債券吸引力更勝短債。

周彥名建議，投資人若想降低長債利率風險，可將部分資金分散至美國短期公債，同樣具備美元資產性質，而且短天期債券距到期天數短，價格波動通常小於中長天期債券，相當適合閒置資金進行短暫停泊。

專家也提醒，民眾在投資時也須留意 ETF 的折、溢價情形，避免因溢價收斂而蒙受虧損。