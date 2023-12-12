季配股票型ETF填息速度比一比 00915股價與股息兼得

時序進入歲末年終，也是高股息 ETF 的股利配發季節，法人表示，能填息、填息又能配速的 ETF，才是能同時做到股價與股息兼得的佼佼者，觀察成立滿一年以上且同樣季配並在 12 月除息的股票型 ETF，至今共 4 檔，前三次配息皆已完成填息，分別為凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 、大華優利高填息 (00918-TW) 、群益台灣精選高息 (00919-TW)。

投資人除了關心股息配發數字，除息後，ETF 花了多久的時間將股價漲回除息以前的價格 -- 填息天數，也是判斷該檔 ETF 股價表現是否強勢的指標。其中，次次填息、平均填息天數最短的 00915，2023 年初以來 (截至 12/11) 的含息總報酬更高達 56.84%，11 日股價更創新高來到 22.43 元，在獲利能力 (含息總報酬)、股價表現、填息力上三箭齊發繳出亮眼表現。

凱基優選高股息 30 ETF 基金經理人顏良宇分析，隨著科技廠庫存去化成效顯現，以及第四季消費電子進入銷售旺季，購買需求亦緩步復甦，看好科技產業及其獲利將回到成長軌道，並預期企業重返獲利的力道可望延續至 2024 年，持續看好 AI 產業發展趨勢，可望為相關供應鏈帶來成長動能。

顏良宇進一步指出，總體經濟仍有不確定性因素，投資人須留意，包括通膨、中美競爭、地緣政治以及高利率環境下帶來的後續效應。

2024 年即將來臨，建議投資人不妨運用台股 ETF 布局台股，既可避免漲勢集中在特定的族群上，又或是落入追高猜低的投資盲點，把握機會於除息前最後交易日 12 月 15 日買進，幫自己的荷包增值又加薪。