4檔高股息ETF將除息 00918規模突破50億大關

台股高股息 ETF 今年受惠 AI 產業發展，績效表現亮眼，受益人與規模雙雙大增，12 月 18 日將有 4 檔高股息 ETF 展開除息，統計至 8 日，規模皆有倍數的增長，其中，大華優利高填息 30(00918-TW) 的規模成長最為驚人，達 4058.3%，規模已經突破 50 億元大關。

台股高股息 ETF 今年績效大爆發，群益台灣精選高息 (00919-TW) 今年以來規模大幅成長 3389.3%，同樣表現亮眼；凱基台灣優選高股息 (00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 規模分別成長 301.3%、225.3%，兩檔 ETF 也表現不俗。

00918 自去年 11 月 24 日掛牌以來，無論是績效或是配息狀況，都在同類型產品中表現突出。根據 CMoney 統計至 8 日，00918 規模已突破 50 億元，顯見指數編制納入填息因子，不僅績效與配息表現有目共睹，更是直接反映在投資人的投資意願上，獲得投資人青睞。

00918 是首檔由外資投信發行的高股息 ETF，在 9 月納入平準金後，連續 2 次的配息率都是同期最高，顯見產品設計納入填息紀錄篩選，無論是績效或是配息率表現均吸睛，進而獲得投資人的喜愛。過去 6 月與 9 月的兩次配息都已填息完成，加上今年以來總報酬突破 5 成，因此，在同類型產品中名列前茅。

大華銀投信表示，市面上高股息 ETF 具分散佈局與配息等特性，過去表現多為穩健低波。對於投資新鮮人想要獲得成就感，或是退休族需要穩健資產來說，除了要配息高，再挑選總報酬穩健成長的標的，至少能達到資產不縮水的效果。

展望 2024 年，大華優利高填息 30 經理人徐慧芸表示，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本面表現，預計整體整體台股獲利將有雙位數成長。

除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。