全球景氣趨緩 前10月實質總薪資7年來同期首見負成長

行政院主計總處公布 10 月經常性薪資平均為 48119 元，月增 0.12%、年增 2.24%，總薪資平均為 53985 元，年增 1.29%，剔除物價因素後，前 10 月實質經常性薪資年增 0.06%，實質總薪資年減 0.87%，為近 7 年來同期首見負成長，主要受到全球景氣趨緩影響企業獎金的發放。

根據主計總處統計，10 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45564 元，月增 0.13%，年增 2.31%；獎金及加班費等非經常性薪資 5579 元，合計後總薪資平均為 51143 元，年增 1.35%；其中部分工時員工經常性時薪 200 元，月增 0.50%，年增 1.01%。

觀察全體受僱員工薪資為各行業、職業之平均結果，其中以金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為 66241 元、65484 元相對較高；製造業 43254 元，其中電子零組件製造業 53797 元；其他服務業 (含美容美髮按摩等) 34867 元、住宿及餐飲業 35502 元則相對較低。

總薪資部分，主計總處指出，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商上月發放秋節獎金、績效獎金及員工酬勞影響，月減 18.54% 較高，另金融及保險業、不動產業亦分別減少 13.28%、11.86%。

根據統計，10 月底全體受僱員工人數為 819 萬人，較上月底增加 7000 人或 0.08%，其中批發及零售業、住宿及餐飲業均增加 2000 人；製造業受僱員工人數較去年同期減少 4.8 萬人，為金融海嘯以來歷年同期的最大減幅。