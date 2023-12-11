近百萬債券ETF投資人解套 金融債強彈逾15%

美國 10 年期公債殖利率自 10 月觸及 5% 高點後，一路下探至 4.2%，為三個多月來新低，帶動市場投資情緒好轉，債市重拾動能。不少債券 ETF 已從前波低點反彈逾一成，據投信投顧公會資料，截至 10 月底，債券 ETF 受益人達 88.1 萬人，不僅隨著這波強彈陸續解套，還能享受此時債券高殖利率的現金流收入。

國泰投信表示，美國 10 月 JOLTS 職位空缺數降至 873.3 萬，創 2021 年 3 月以來新低；11 月小非農數據亦顯示，美國 ADP 就業僅較上月增加 10.3 萬人，遠低於市場預期的 13 萬人，透露美國就業市場正快速降溫，增添 Fed 未來降息的可能。不過，美國 11 月新增非農就業人口達 19.9 萬人，優於市場預期，對於明年第 1 季啟動降息的樂觀情緒有所降溫，預期 12 月 13 日 FOMC 會議前，市場觀望氣氛轉趨濃厚。

伴隨美債殖利率回落，國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 追蹤的彭博 10 年以上美元金融債券指數，同步上漲逾 15% (2023/10/19 至 2023/12/6)，表現相當亮眼。截至 12 月 6 日，指數到期殖利率逾 5.5%，據彭博數據顯示，只要在殖利率突破 5.5% 時進場持有 3 個月、6 個月、1 年、2 年的金融債，平均報酬率分別為 2.2%、4.5%、9.2%、19.6%，而持有 3 年則上看 35.1%。

國泰 10Y+ 金融債基金經理人鍾郁婕建議，追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，除了透過股、債配置增加資產抗震力外，同時鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流，配合未來 Fed 降息政策，更有賺取資本利得的空間。

截至 12 月 6 日，00933B 規模增胖至新台幣 172 億元，保管費同步下調至最低級距 0.06%，經保費合計僅 0.26%，對長期存債族來說是一大利多，隨著聯準會暫停升息、債市持續回溫，法人看好 00933B 有望在短時間內劍指 200 億元大關。

此外，國泰投信日前已公告 00933B 配息時程，除息交易日訂在 2024 年 2 月 27 日，這是基金成立滿 3.5 個月後的首次配息，期間將累積豐碩債息，法人表示，00933B 首次配息金額應值得期待，投資人最晚須在 2024 年 2 月 26 日前買進或持有，穩健現金流有望入袋。