比特幣盤中大跌 分析師：大漲後的修正

比特幣周一 (11 日) 突現跳水行情，短短 15 分鐘內大跌超過 2200 美元，市值蒸發超過 450 億美元。比特幣年初以來漲幅已達 160%，但投資人對於明年的行情走勢仍然分歧較大。

BlockChain 數據顯示，比特幣周一盤中高點為 44019 美元，早盤一度下探 41783 美元。

比特幣近期上漲也引發加密貨幣整體上漲行情。甚至出現多支市值只有幾千萬美元的加密貨幣受到資金市場青睞的情形。

但比特幣周一的大跌也讓眾多投資人損失慘重。24 小時內爆倉人數達到 11.85 萬人。

消息面並無重大利空。分析師認為，周一大跌可能是近期上漲過快出現的修正。

即使今天的戲劇跳水讓很多投資人付出慘重的損失，但看多比特幣的投資人仍然居多。根據 Coinglass 統計，過去 3 個月大戶持倉量多空比呈現先升高後緩慢下降的趨勢，目前依舊保持在 1.25 水準以上，同時多空持倉人數比為 1.09。

下半年以來，比特幣單日震幅超過 5% 的交易日數量逐漸增加。今年第 3 季比特幣單日價格震幅超過 5% 的交易日只有 5 天，而 10 月至今已出現 13 次；且在 12 月的前 10 個交易日已出現 3 次。但數據顯示多空雙方力量並不懸殊。

短期看空比特幣的投資人觀點也很明確，包括 Fed 12 月議息決定的不確定性，投資人在 12 月紛紛暫時退出加密貨幣市場。此外，目前美國監管政策不明，在缺少合規監管交易場所的情況下，用戶資產的管理難度與風險均較高。

加密數據研究機構 CryptoQuant 發布報告指出，中心化交易所的比特幣供應量處於 6 年來最低水準，接近 2017 年低點。而一些大型公司如谷歌也更新了其與加密貨幣相關的廣告政策，允許從 1 月底開始投放有關廣告。

比特幣減半周期即將到來，也放大了投資人的樂觀情緒。

比特幣減半是指比特幣網路中挖礦獎勵的減少。在比特幣協定中，大約每 4 年挖礦產生的新比特幣數量會減半。這是比特幣設計中的核心機制之一，以控制比特幣的總供應量，最終總量將固定在 2100 萬枚。

根據目前估計，下次比特幣減半預計將在 2024 年 4 月。在歷史上，在第一個減半期，比特幣從最低 12.4 美元上漲到最高的 1170 美元，第二個減半期比特幣從 535 美元一路上漲至最高 19400 美元，第三個減半期比特幣從 8590 美元一路衝上歷史最高的 67450 美元。