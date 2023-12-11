美時強化亞洲產品線 引進兩款生物相似藥

美時 (1795-TW) 今 (11) 日宣布引進兩款生物相似藥，包含 Intas 製藥公司旗下治療骨質疏鬆暨癌症的生物相似藥 denosumab，將把該藥品在南韓、台灣及多個東南亞市場商業化，以及將大昌華嘉子公司 Favorex Pte Ltd 的自體免疫疾病處方藥 Stelara 在南韓展開商業化。

美時引進 Intas 製藥公司旗下治療骨質疏鬆暨癌症的生物相似藥 denosumab，該藥物被廣泛運用在預防骨折及增強骨質密度的患者的單株抗體，目前有兩個品牌，分別為 Prolia 與 Xgeva。

其中，Xgeva 已獲核准用於預防多發性骨髓瘤及實體瘤骨轉移病患的骨骼相關醫療領域，也是用於治療骨骼巨大細胞瘤的療法，特別適用於無法進行手術切除或可能導致嚴重併發症的情況。

根據研調機構 IQVIA 2022 年底的統計數據， Prolia 在美時此次合作區域的年銷售額約 2.02 億美元，而 Xgeva 則約為 4500 萬美元。

美時今日同步宣布與大昌華嘉子公司 Favorex Pte Ltd 建立獨家合作夥伴關係，美時取得的藥品 Stelara，是用於治療自體免疫疾病的處方藥物，包含乾癬、乾癬性關節炎、克隆氏症及潰瘍性結腸炎。

美時表示，雙方合作將專注於南韓商業化 ustekinumab，此藥品已於加拿大和日本取得核准，並獲得歐洲藥品管理局 (EMA) 之人體用藥品委員會 (CHMP) 的正面意見。

根據研調機構 IQVIA 數據顯示，2022 年全年 Stelar 在南韓的年度銷售額約為 3200 萬美元，年成長達 23%。