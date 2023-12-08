美時亞太市場成長強勁 前11月營收158.8億元續創高

美時 (1795-TW) 受惠亞太市場成長強勁，11 月營收回升至 11 億元之上，達 11.35 億元，月增 24.5%、年增 5.95%；前 11 月營收 158.86 億元，年增 16.64%，再創新高。

美時說明，11 月亞太市場在台灣、韓國強勁成長帶動下，營收較去年同期成長 18%。此外，持續擴展東南亞市場，第四季將癌症用藥 Enzalutamide 引進東南亞，分別 10 月在馬來西亞上市、11 月進入菲律賓市場，此兩地區美時皆為首家推出此學名藥的公司。

癌症用藥學名藥 Enzalutamide 是用於治療攝護腺癌，依據研調機構 IQVIA 資料顯示，此藥物全球市場營收規模約 1.45 億美元。

外銷市場方面，11 月營收月增 84.4%，但較去年同期下降 10%，主因是產品出貨美國市場的時間差異所致，然而同時間美國市場以外的外銷業績則有亮眼成長表現。

從累計營收來看，美時表示，亞洲市場顯著增長，營收貢獻達 82 億元，與去年同期相比成長 22%；外銷市場營收也從 2022 年的 65 億元增長至 2023 年的 73 億元，成長 12%，顯示營收多元化策略奏效，亞太及外銷業務占比各約 50%。