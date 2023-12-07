台寶生醫與美新藥公司TRACT合作開發調節型T細胞 拿下CDMO訂單

台寶生醫 (6892-TW) 宣布，美國子公司 PhiBio Therapeutics Inc. 與美國新藥公司 TRACT Therapeutics, Inc. 簽訂策略聯盟合約，共同合作開發「調節型 T 細胞」免疫療法新藥，並會共同執行二期臨床試驗。據了解，台寶也拿下該公司 CDMO(委託開發暨製造) 訂單，金額超過 200 萬美元 (約新台幣 6200 萬元)。

根據雙方合作合約，調節型 T 細胞免疫療法新藥 TregCel(TRK-001) 將由台寶高規格的細胞工廠生產製造，也是台寶首個進入二期臨床試驗的客戶。台寶子公司 PhiBio 執行台灣二期臨床試驗；TRACT 公司則在美國進行第二期臨床試驗。

據了解，該二期臨床試驗預計收 32 名受試者，台寶明年就會啟動臨床，同時會爭取多數台灣受試者，並在一年內完成收案。

台寶表示，美國新藥公司 TRACT 開發的調節型 T 細胞免疫療法新藥 TregCel(TRK-001)，除了取得美國 FDA 第二期臨床試驗許可外，也取得美國 FDA 實體器官移植抗排斥孤兒藥資格，未來若順利取得藥證後將擁有 7 年市場獨占權，瞄準全球每年超過 200 億美元的免疫抑制劑市場商機。

根據市調機構 GII 資料顯示，2020 年全球免疫抑制劑市場規模約 215.8 億美元，預估至 2027 年將超過 511 億美元，年複合成長率 13.4%，主要受惠各國政府與國際組織提高對器官捐贈認識與宣傳，帶動器官移植手術數量的持續成長驅動。