美時再搭上減肥藥風潮 攜歐藥廠開發「減肥神藥」學名藥

全球掀起減重藥風潮，美時 (1795-TW) 再度搭上此浪潮，今年攜手歐洲藥廠開發有「減肥神藥」之稱的 Wegovy，其學名藥 Semaglutide Injection，也是美時繼旗下減肥藥 Qsymia 在韓國上市並竄升市占前兩大後，再度搶攻減肥藥市場。

隨著丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的減重藥 Wegovy 供不應求、禮來藥廠 (Eli Lilly)(LLY-US) 的糖尿病注射針劑藥物獲得美國和英國批准可用於減重療程，市場更看好，全球減肥藥市場商機可達 2000 億美元。

美時共有 6 項新產品正在研發中，其中學名藥 Semaglutide Injection 備受矚目，該產品就是與諾和諾德熱銷的減重藥 Wegovy 同活性成分學名藥，若順利上市，未來商機可期。

事實上，美時已有一款減肥藥 Qsymia 在韓國上市，面臨國際藥廠競爭，公司並不擔心市場遭到瓜分。

美時財務策略副總沈燁分析，單看亞洲市場的話，諾和諾德的 Wegovy 直到明年下半年都無法充分供貨、禮來的 tirzepatide 目前在韓國是用於糖尿病，預計 2025 年該藥品才會通過用於減重。

從價格方面來看，沈燁表示，減重藥需要持續使用，且無法納入健保給付，長期用藥價格就很重要；韓國目前市占第一的藥品 Saxenda 為諾和諾德 Wegovy 前一代藥品，一個月治療費用約 30-50 萬韓元 (約新台幣 7000 元至 1.2 萬元)；而美時的 Qsymia 治療費用則落在 15-16 萬韓元 (約新台幣 3500-3700 元)。

沈燁認為，諾和諾德的 Wegovy 未來若在韓國上市，預期一個月的價格不會低於 60 萬韓元，換言之，現有的患者無法負擔 Saxenda，未來也不會使用新一代的 Wegovy，將會侵蝕自家產品。