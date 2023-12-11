外資買超台股11.87億元棄機票改買船票 買超長榮近萬張

台北股市今 (11) 日終場指數小漲 34.35 點，收在 17418.34 點，市場成交值 2886.83 億元。三大法人合計賣超 25.87 億元。外資賣超長榮航 (2618-TW)2 萬 3540 張，反手買進長榮 (2603-TW)9543 張。

12 月 11 日集中市場外資買超 11.87 億元，投信賣超 4.75 億元，自營商賣超 32.99 億元，在期貨市場方面，外資今天期貨淨交易口數爲空單 2313 口，未平倉合約口數達 7881 口。

12 月 11 日集中市場外資買超較多的個股爲，仁寶、長榮、永豐金、華邦電、欣興、至上、臺企銀、宏碁、台積電 亞力；12 月 11 日集中市場外資賣超較多的個股爲，長榮航、新光金、威盛、新興、中鋼、中環、正文、光寶科、國泰金、開發金。

12 月 11 日集中市場投信買超較多的個股爲，啟碁、長榮、聯電、宏碁、至上、正新、華通、廣達、國巨、永豐金、正崴；12 月 11 日集中市場投信賣超較多的個股爲，裕民、華泰、華城、金像電、緯創、天鈺、虹堡、辛耘、台肥、高力。

12 月 11 日集中市場自營商買超較多的個股爲，華通、開發金、新興、仁寶、中華車、大同、南亞科、正崴、大亞、富鼎；12 月 11 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，長榮航、新光金、聯鈞、華電、至上、康舒、遠雄港、長榮、晟銘電、凌陽。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局前進，在過去的 AI 等主流族群籌碼凌亂之下，改由中小型個股輪動，目前看台股拉回及上漲幅度不大，市場資金輪動快速之下，目前看好的類股在低位階且隨 NB 及 PC 市況轉佳而挹注營運個股。