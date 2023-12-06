12月8檔ETF除息 00918、00919年化配息率逾10%最迷人

統計 12 月份將除息的台股 ETF，共計有 8 檔，以年化配息率來看，大華優利高填息 30(00918-TW)、 群益台灣精選高息 (00919-TW) 逾 10% 的高配息率表現最值得期待，且 00919 年化報酬率連續三季衝破 10%，也刷新台股 ETF 配息紀錄。

12 月將除息的 ETF 仍以季配型產品佔多數，共計有 6 檔，並有 1 檔雙月配與 1 檔月月配，在產品類型上也同樣多元，可劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型 6 檔居多。

據了解， 00919 重視 EPS 成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，目前 00919 的可分配投資收益為 2.23 元，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。00919 本次除息日為 12 月 18 日，參與除息最後買進日為 12 月 15 日，配息發放日為 2024 年 1 月 12 日，若想參加當次配息的投資人可多加留意相關時程。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股現階段操作上建議選股不選市，產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵，選股方向以 2024 年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。

展望 2024 年台股行情，建議可關注三大趨勢，首先是生成式 AI 所帶動的企業伺服器規格升級，其次為在全球淨零碳排的政策帶領下，新能源相關的電動車、充電樁、電網升級及儲能等產業再升級。第三為升息循環告一段落下，資金成本不再推高，企業資本支出及民生消費可望回到成長軌道，後市潛力可期，建議可分批佈局累積部位，掌握上漲行情。