月配息債券ETF正夯 00772B、00773B年化配息率逾4.6%

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債 ETF 中信高評級公司債 (00772B-TW) 及同樣也是月配息的中信優先金融債 (00773B-TW) 日前公告 12 月第一階段分配評價結果，預估分別配息 0.138 元、0.14 元，若以昨 (7) 日淨值來計算年化配息率，00772B 為 4.61%，00773B 為 4.60%，現金收益將於 14 日公布 ，想參與配息的投資人須在 15 日前申購。

00772B 及 00773B 從 2020 年 2 月起採取月配息機制，為市場上最早採月配息機制的債券 ETF，連續 45 個月發放債息，中信投信指出，此次收益分配發放日為明 (2024) 年 1 月 12 日。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示，美國 11 月消費者信心指數上揚幅度高於預期、10 月個人消費支出 (PCE) 數據顯示通膨放緩，以及初領失業救濟金人數低於預期等利多消息激勵下，美債價格落底反彈，市場情緒逐步回穩。

從芝加哥商品交易所 (CME) FedWatch 工具顯示來看，今年 12 月聯邦資金利率按兵不動的機率高達九成，且 2024 年美國聯準會 (Fed) 料將採取預防性降息，啟動降息時點最快從下半年提前至 3 月，預估降息達 5 次，以避免美國經濟陷入衰退；據美銀美林最新經理人調查報告顯示，全球經理人加碼債券程度為 2009 年 3 月以來最高，意味著經理人對債市趨向樂觀看法。

游忠憲認為，Fed 本輪升息循環已接近終點，目前利率水準正處於高原期，且至少將延續到明年，預期投資等級債收益率或將來到相對甜蜜點，依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現，且目前正處於經濟下行週期，長期布局可先尋求違約率較低、債信品質較佳的投資等級債，以增加債券部位息收及利差保護的機會。

整體來看，Fed 將維持高利率一段時間，美債殖利率仍維持高檔，游忠憲建議，投資人可把握債市高殖利率的進場機會，除了可配置優質信評及月配型債券 ETF 之外，長天期債券的投資價值也逐漸浮現，可趁機布局中信美國公債 20 年 (00795B-TW)，創造未來資本利得的空間。