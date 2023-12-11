日月光投控冠居全球半導體 連八年蟬聯道瓊永續指數第一名

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日宣布，獲得 2023 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 產業最高分的評價，從全球 347 家半導體及半導體設備公司中脫穎而出，整體成績為全球第一名。

日月光是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中第一家連續八年獲得最高分的企業，亦同時為台灣第一家連續七年榮獲碳揭露組織 CDP「氣候變遷」領導等級之公司。

日月光在 ESG 上的長期作為與績效屢次獲得國內外永續評比機構的正面肯定，除 DJSI 與 CDP 之外，也連九年入選英國富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)、獲 MSCI ESG Rating A 評級、及連續六年入選台灣永續指數成分股，今年在國內也榮獲 15 個永續相關獎項，包含 TCSA 台灣十大典範企業獎、「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」等永續單項獎、永續報告書獎及天下永續公民獎等多項殊榮。

日月光今年在道瓊永續指數成績表現突出，在全球「半導體及半導體設備產業」中獲得最高分，「治理與經濟面」、「環境面」及「社會面」三個面向皆為產業最高分。

在 26 個子項目中，「商業道德、政策影響、資訊安全、創新管理、產品召回、環境政策與管理系統、資源效率與循環、產品責任、人權、職業健康與安全、客戶關係管理、隱私權保護、風險管理、供應鏈管理、氣候策略、勞動實踐指標、人力資本發展、人才吸引與保留」共計 18 個項目獲得產業最高分，其中 12 個項目獲得滿分。今年全球共 64 家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」(DJSI World) 成份股，最後僅 9 家企業入選。

日月光投控董事長張虔生表示，公司身為全球封測產業領導者，面對未來數位科技型態、淨零減碳挑戰、人才新型態與日益嚴苛的永續議題，作為負責任的企業公民，我們責無旁貸，必須發揮正面的影響力。

日月光以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續發展策略，深化核心能力精進各項永續發展工作，透過實踐 ESG 以提升企業韌性，利用持續性創新與數位轉型，增進核心競爭力，兼顧企業永續與營運的穩健成長，充分發揮企業永續價值。」。

在推動工廠智慧化轉型上，日月光高雄廠完成全球首座 5G mmWave 智慧工廠，並獲選為 2023 年世界經濟論壇全球燈塔工廠 (GLN)，智能化製造與生產模式，彰顯出與工業 4.0 技術整合應用的策略性前瞻佈局，深獲外界肯定。

在推動綠色低碳轉型上，日月光響應 SBTi 淨零行動，導入內部碳定價，以碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合五大方針，履行 2050 年淨零承諾。同時，我們也透過展開永續供應鏈發展計畫，召開年度永續論壇、舉辦日月光投控供應商永續獎，輔導供應商減碳與認證，以激勵機制提升供應商循環經濟與減碳能力，期望帶動供應商永續成長，共創國際綠色供應鏈。

在實踐社會責任上，日月光以策略性、長期性、影響性的思維，作為善盡企業公民的核心方針，設立「日月光社會企業股份有限公司」，應用創新的商業模式，聚焦女力、環境、人才、樂齡等主軸，落實社會參與回饋。我們規劃於日月光台灣廠區周邊設立日間照顧中心，提供員工家中長輩長照服務、於廠區導入智慧回收機帶動員工共同實踐循環經濟；同時透過「日月光環保永續基金會」和「日月光文教基金會」，持續推動植樹造林、海域守護、生物多樣化等環境保育專案。

日月光更設定 2030 年朝向生物多樣性淨正向與無毀林為目標，進行新建廠區公園認養與復育計畫及食蛇龜保育計畫，回應自然相關財務揭露 (TNFD) 的倡議，定期發布 TCFD(含 TNFD) 報告書，實現共享經濟，致力社會與環境共好，創造正面影響力。

張虔生強調，日月光積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，秉持「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，促進人類智能生活的福祉與便利性，以實際的行動實踐我們企業公民的角色，透過自身產業影響力，為所有利害關係人創造最大價值，共同建構美好的未來。