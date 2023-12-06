強勢ETF搭配高息台股基金 迎接年底紅包資金大浪潮

美國聯準會 (Fed) 升息預期到頂，年底資金行情再起，投資人可透過強勢 ETF 搭配高息台股基金雙配置，加乘財富綜效，例如統一 FANG+ETF (00757-TW) ，加上今年台股基金新兵──「月月配」的統一台灣高息優選基金，不但可布局美台雙市場，還能擁抱資本利得與股息雙收。

投資 ETF 幾乎成為全民運動，而 AI 仍是市場上的主旋律，00757 是投資於美股的 ETF，最大特色是讓你用新台幣，就能一次買進美國 10 大創新 AI 科技巨頭。截至 11 月底，00757 今年以來報酬率超過 8 成、達 86.87%，遠勝同類型基金平均的 25.76%；成立以來績效更達 210.85%。

科技巨頭核心業務穩健，AI 有望迎接高速成長期，超大型科技公司未來營收預期保持強勁動能，在新興多元題材帶領下，00757 中長線仍具投資價值。

至於投資人關注 00757 為何未配息？主因是美股公司大多不配息，若配息通常會被扣 30% 的高稅率，不利投資者，因此，投資 00757 在於賺取總報酬。投資人若有現金自動入帳的需求，搶攻最主流的 ETF 之餘，還可瞄準月配息台股基金，透過高息保護托底的資產配置，創造穩定現金流。

統一台灣高息優選基金訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準推估個股全年可能的 EPS 水準，再搭配近 3 年盈餘的股利發放率，計算出下一年度可能發放的股利金額。

統一投信表示，美國聯準會升息告終的預期濃厚，2024 年全球將步入降息，而銀行存款利息本就已經少的可憐，一旦再降息，將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。據歷史經驗，台股 12 月到隔年第一季易漲難跌，正是卡位歲末年終紅包財的好時機，只要是 AI 新應用趨勢向上、半導體庫存縮減邁向復甦、消費性電子買氣回溫的價值型高殖利率股，都是統一台灣高息優選基金納入資產池的聚焦族群。