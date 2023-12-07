〈焦點股〉國際油價連五跌 2檔正向原油ETF爆量重挫

石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 上周宣布進一步減產，但結果令交易商失望，使得國際油價連五日走跌，自 11 月底以來，Brent 原油已下跌逾 6%，國內 2 檔與油價相關的正向 ETF 同步重挫，期街口布蘭特正 2 (00715L-TW)、期元大 S&P 石油 (00642U-TW) 盤中分別下挫 6%、3%。

期街口布蘭特正 2 今天開盤跳空大跌逾 6%，盤中賣壓沉重，最低來到 12.39 元，午盤前，成交量接近 6 萬張，累計近 5 個交易日以來跌幅近 2 成。

期元大 S&P 石油同步遭到大舉調節，盤中下跌近 4%，低點下探 15.33 元，成交量已突破萬張，累計近 5 個交易日以來，跌幅超過 1 成。

國際原油價格走弱，使得反向 ETF 期元大 S&P 原油反 1 (00673R-TW) 價格逆勢大漲逾 3%，在買盤積極湧入下，最高來到 8.73 元，午盤前，成交量已超越昨天單日達 6.5 萬張，居台股盤中第三大。

OPEC + 產油國上周四同意明年第一季自願減產約 220 萬桶 / 日，但分析師指出，整體減產屬自願性質，交易商質疑是否會遵守。此外，美國能源資訊局 (EIA) 公布數據顯示國內上周汽油庫存大增，令 WTI 6 日跌破每桶 70 美元大關，為 6 月底以來首見，且為連續第五日收低。