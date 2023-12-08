微軟投資OpenAI面臨英國CMA初步審查

英國競爭監管機構已就微軟 (MSFT-US) 對 ChatGPT 創建者 OpenAI 的巨額投資展開初步審查，成為第一個對這家科技巨頭與當今最重要的人工智慧 (AI) 公司之間關係提出潛在競爭擔憂的主要監管機構。

競爭與市場管理局 (CMA) 在周五 (8 日) 發表聲明表示，它正在徵求有關各方的意見，以釐清​​微軟對 OpenAI 的 100 億美元投資是否導致了「類似合併情況」，即兩個或多個業務已經或將不再具有獨特性作為交易的結果。

CMA 表示，AI 擴展的速度「在經濟史上是無與倫比的」，而 ChatGPT 等通用 AI 工具所謂的基礎模型的進步，正代表「這項革命性科技發展的關鍵時刻」。

該監管機構表示，將審查微軟與 OpenAI 的合作是否導致了控制權的收購。換句話說，一家公司對另一家實體擁有重大影響、事實上的控制權或超過 50% 的投票權的情況。

CMA 合併資深高級主管歐卡洛 (Sorcha O"Carroll) 在聲明中表示，「邀請發表評論是 CMA 資訊收集流程的第一部分，是在啟動任何第一階段調查之前進行的。只有在 CMA 從合作夥伴處收到所需資訊後，才會進行第一階段調查。」

微軟總裁兼副主席史密斯 (Brad Smith) 在回應 CMA 的聲明時，列舉了谷歌於 2014 年收購英國 AI 實驗室 DeepMind 的行為，宣稱微軟與 OpenAI 的合作關係與那筆交易不同。

史密斯表示：「自 2019 年以來，我們就與 OpenAI 建立合作夥伴關係，促進更多的 AI 創新和競爭，同時保持了兩家公司的獨立性。」「唯一改變的是，微軟將在 OpenAI 董事會中擁有一名無投票權的觀察員，這與谷歌在英國收購 DeepMind 等收購有很大不同。我們將與 CMA 密切合作，提供其所需的所有資訊。」

另外，CMA 正在審查 AI 產業，以評估基礎模型存在哪些風險和機遇，以及需要對技術應用哪些原則以防止競爭和消費者保護違規行為。預計歐盟也將在周五稍晚時就監管 AI 技術的里程碑規則達成協議。