峰迴路轉！OpenAI投資人醞釀策動阿特曼回鍋 微軟不反對

OpenAI 共同創辦人阿特曼 (Sam Altman) 遭董事會解除執行長職務，大批員工有意隨阿特曼出走到微軟，最新傳出，包括 Thrive 資本等 OpenAI 投資人正試圖嘗試讓阿特曼回鍋，而微軟似乎也不反對這樣的結果。另外還傳出，投資人考慮對 OpenAI 董事會提告。

OpenAI 董事會上周五突然開除阿特曼後，彭博引述知情人士說法報導，Thrive 資本、Khosla Ventures 和老虎全球管理公司 (Tiger Global Management) 正試圖確保他們的投資無虞，據悉阿特曼迫切想回鍋。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 等投資人在周六、周日兩天，試圖讓阿特曼和另一名創辦人、OpenAI 總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 回到 OpenAI 公司。

到了周日晚間，OpenAI 臨時執行長 Mira Mutari 向董事會表示她計劃讓兩人回鍋，但董事會卻未繞過 Murrati 和投資人，宣布由 Twitch 前執行長的希爾 (Emmett Shear) 出任。

不久後，微軟宣布延攬阿特曼、布羅克曼和多位 OpenAI 員工，由阿特曼擔任新成立的人工智慧 (AI) 單位執行長。

微軟表態不反對

不過根據最新事態發展，微軟並不排除讓阿特曼和布羅克曼回頭管理 OpenAI，只是附帶一些重要條件，據悉包括現有董事會必須辭職，以及 OpenAI 改變更新治理，以確保不會再發生類似情況。

OpenAI 人事動盪峰迴路轉，最新傳出周末延攬阿特曼的微軟公司，對於阿特曼加入微軟還是回到 OpenAI 都抱持開放態度。(圖: REUTERS/TPG)

納德拉周一接受彭博訪問時說：「不管阿特曼人身在何方，都會與微軟合作。」

知情人士說，微軟的首要目標是確保先進 AI 技術持續運作。據了解，微軟未來可能考慮要求在 OpenAI 董事會扮演更吃重的角色，雖然原本顧慮監管機關反對，但現在認為，穩定與 OpenAI 的關係更重要。

Thrive 資本公司為首的投資人，早就規劃要以估值 860 億美元向 OpenAI 員工買股，如今雖然公司動盪，但據了解，Thrive 仍積極推動此事，只要阿特曼能回鍋。

然而，目前並不清楚 Thrive 等投資人的計畫能否成功，因為在周末期間，OpenAI 大批員工威脅除非董事會下台並找阿特曼回來，否則也將出走到微軟。

投資人考慮對 OpenAI 董事會提告

另據路透報導，部分投資人已經考慮對 OpenAI 董事會提告，理由是開除阿特曼後導致公司可能有大批員工出走。

微軟持有 OpenAI 49% 股權，其他投資人和員工控制其他 49%，剩下接近 2% 則掌握在 OpenAI 的非營利母公司「OpenAI Nonprofit」手中。

正因為 OpenAI 母公司為非營利性質，須以「嘉惠人類、而非 OpenAI 投資人」為目標，讓 OpenAI 員工比通常擁有董事會席次或投票權的創投家有更多籌碼。Thrive、老虎全球、OpenAI 均拒絕對上述報導置評。