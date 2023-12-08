〈航運指數〉SCFI連2紅 長約簽訂拉鋸戰 船公司守穩運價

上海航交所今 (24) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為 1032.21 點，較上周續揚 21.4 點，為連 2 紅，儘管處於相對淡季，三大長程線均呈運價底部有撐態勢，貨攬業者分析，儘管海運業者供過於求情形未變，但船公司積極減班因應需求低迷，且目前適逢長約簽訂拉鋸期間，預料船公司會積極與貨主談判，守住運價下檔支撐。

歐洲線在過去兩周反彈近 20%，本周每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 925 美元，周漲 74 美元，續彈近 8.7%，貨攬業者指出，此反映歐洲市場的基本剛需，貨量維持一定水準，再加上航商縮艙，有助供需結構轉好。

地中海線也隨歐洲線反彈，每 TEU 來到 1387 美元，反彈 127 美元，漲幅約 10%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 2441 美元，在上周反彈後，回跌 5 美元；美西線每 FEU 報價 1669 美元，較上周續漲 23 美元，漲近 1.4%。

展望第四季，台驊指出，日前全球第三大航商達飛 (CMA) 率先於淡季期間調高亞洲至北歐運價，為歐洲線長約談判開啟序幕，隨著航商加大削減運力，預計海運運價有望在淡季期間維持獲利水平之上。