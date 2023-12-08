海運股風向球？昔日「航海王」砸3.2億元買長榮2900張

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (8) 日公布 11 月合併營收 13.41 億元，月增 0.74%，年減 5.02%，減幅收斂至 17 個月來最低，台驊認為，海運和空運至農曆年前應有望維持不錯的營運狀況；同時，台驊也公告，於 7 月 19 日至今日共斥資 3.2 億元，購入 2900 張長榮 (2603-TW) 股票，藉此提高資金使用效益，過往投資人眼中的「航海王」出手，是否再度成為海運股的風向球，受到市場矚目。

台驊前 11 月合併營收 132.83 億元，年減 50.78%。

儘管海運目前處在供過於求的狀態，台驊最新公告，於 7 月 19 日至今日，5 個月內共斥資 3.2 億元，以每股平均約 110.39 元，買進長榮共 2900 張。

台驊說明，受天災、氣候影響亞洲至北美部份航班，台驊空運 11 月營收為 3 億元，月減 2.49%，不過，由於黑色星期五、聖誕節和新年假期購物需求增加，有望持續帶動電子商務和消費電子產品出貨量上升，預計至中國農曆年節前，預期仍可維持不錯的營運績效。

海運方面，台驊 11 月營收為 6.56 億元，月減 4.77%，遠東至美西、美東運價整體維持在 1600 美元和 2300 美元上下，主因在於全球消費信心仍未復甦，拉貨動能不足，中國製造業 PMI 連 2 個月下滑，新訂單和原料庫存皆低於臨界值。

台驊不諱言，因市場運力供需嚴重失衡，短線運價漲後皆呈現下修態勢，不過，隨著巴拿馬運河乾旱影響推升運輸成本、各大航商大幅執行控艙，配合中國農曆年前備貨需求等因素，預期 12 月運價和貨量有小幅成長的空間。