海運高薪搶人才 長榮首曝最大貨櫃輪內裝媲美星級旅館

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 首度曝光全球最大 24,000TEU 級 A 型貨櫃輪「長岳輪」(EVER ALP) 內裝，為每位船員備配獨立衛浴的個人房，公共設施則設有配備齊全的餐廳、具 KTV 的交誼廳，以及健身房等，海勤三副三管平均起薪 17 萬元，大幅優於上班族薪資，尤其近年長榮的高獎金制度羨煞各界，有利持續招募新血。

據主計總處日前統計，去年有多達 408.5 萬名上班族的年薪低於總薪資中位數 51.8 萬元，換算每個月領薪不到 4.3 萬元。

反觀船員收入高，海勤三副三管平均起薪已有 17 萬元，據悉，有長榮不少船員自入行以來，即長年並未跳槽，一路晉升至船長、輪機長，船長、輪機長等人訪談中表示，主要是因長榮給予豐厚待遇，船舶設施也優於同業表現。

船員每人獨立房，皆配有獨立衛浴設備，住宿環境媲美星級旅館。(鉅亨網記者王莞甯攝)

不同於過往一般大眾對船艙環境的刻板印象，長榮對照顧員工的方針，具體落實在船舶住艙設計上，船員住宿環境可媲美星級旅館。

長榮 A 級貨櫃輪上的休息室、交誼廳，(鉅亨網記者王莞甯攝)

其中，A 型貨櫃輪的標準人員編制為 23 人，每位船員皆有個人房間，配備獨立衛浴，餐廳設計採用年輕化的風格，交誼廳則設有視聽設備、卡拉 OK 和多種書報雜誌，另外還有健身房，而衛星通訊等功能讓船員可與陸地親友無時差傳遞訊息。

有別於許多同業的作法，長榮更將 A 型貨櫃輪的駕駛台採全包覆式的貼心設計，將駕駛台舷側區域納入室內空間，讓船員在船舶進出港時能在室內瞭望岸邊狀況，免於日曬雨淋。

長岳輪駕駛台採全包覆式的貼心設計。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮自 2019 年起訂造 24000 TEU 級 A 型貨櫃輪，總計 13 艘，由韓國三星重工承造 6 艘，運能為 23992 TEU(20 呎標準貨櫃)，中國船舶集團旗下滬東中華造船和江南造船分別承造 5 艘和 2 艘，運能為 24004 TEU，此次對外曝光內裝的長岳輪由韓國三星重工承造，屬巴拿馬籍，2021 年 12 月交船。

長榮 A 型貨櫃輪已有 11 艘投入營運，配置於遠東 - 歐洲航線，船身長約 400 公尺，船寬 61.5 公尺，甲板面積相當於 4 座足球場，可裝載 24 排貨櫃，配置 1452 個冷凍櫃插座，載重噸約 22.5 萬噸，航行速度可達 22.6 節，為業界最大型的貨櫃船之一，並配備脫硫塔，符合國際海事組織 (IMO) 硫氧化物排放規定。

長岳輪脫硫塔設備。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮現有船隊包括 210 艘貨櫃船，運能約 166 萬 TEU，已簽約的新船訂單尚有 68 艘待交，隨著新船竣工交付，將同步歸還到期的租船，處分老舊自有船舶，維持船隊競爭力。