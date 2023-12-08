南俊營收回溫 11月營收1.35億元創12個月來新高

南俊國際 (6584-TW) 公布 2023 年 11 月營收 1.35 億元，月增 9.77%、年減 1.38%，為 1 年以來營收高點；累計今年前 11 月營收 11.85 億元，年減 36.4%。南俊主管指出，今年營收自 9 月以來逐月走高，看好第四季營運有望達到今年全年高峰。

南俊國際為滾珠滑軌廠商，從過去辦公家具與櫥櫃滑軌到近年來發展伺服器滑軌業務，今年以雙向滑軌系統與 360 度旋轉桌台五金兩項產品，獲得 2024 台灣精品獎。

南俊國際表示，由於 5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高，CSP 業者持續擴增資料中心，帶動伺服器強勁需求，新 CSP 客戶及新平台產品量產等效應在今年第三季發酵，隨著伺服器產業景氣谷底回升，預期 CSP 客戶拉貨動能逐漸轉強，加上 AI 伺服器導軌將陸續量產，樂觀看待 2024 年展望。

南俊國際目前正進行中壢工業區土地標售，底價 11.88 億元，預期處分利益將超過 3 億元，開標日期在 2024 年 1 月 24 日。

因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，南俊將斥資 1500 萬美元赴越南設廠，第一期預計明年第一季將承租廠房，下半年進入量產；自有廠房預計在 2025 年第四季完工。