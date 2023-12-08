新保與台東縣府送暖 關懷獨居及弱勢長輩再加溫

因應 2025 年即將來到的超高齡社會型態，提前為接近 20% 的老年人口提供照護解方，新保 (9925-TW) 從 2015 年起即推出 CareU 居家照護服務，自 2022 年起即與台東縣政府社會處成為合作夥伴，共同為老化指數全國第一的台東縣內獨居長輩和弱勢長者盡分心力。

新保指出，台灣已邁入高齡化社會，政府也積極因應推動長照計畫 2.0，並已成為各縣市政府社會局的主要政策之一，推動長期照護的各項相關業務，其中對獨居長者的照護舉凡食衣住行與健康等層面皆需全面考量，尤其人力供不應求仍需與專業業者合作，而新光保全已由安全服務擴大至安心服務，並以「安全守護、安心照顧」為回饋社會之使命。

而每天穿梭在台灣最狹長的台東縣境內，新保的居家照護訪視員已成獨居長輩每每都在期待的晚輩家人，比親友更明確遵守已約定的碰面時間，而每一次的訪視，當長輩身體狀況好的時候，訪視員即能感受到他們的「開心」，但當身體有狀況時卻也能感受到他們的「放心」，因新保訪視員可即時幫忙處理當下的問題，完備的配套服務與系統制度，使長輩也習慣了新保與台東縣政府攜手串聯的安全網。

新保更不畏附屬離島的交通限制，在今年 7 月已開啟蘭嶼和綠島的離島服務，包含「緊急救援設備申裝」、「定期居家訪視關懷」、「颱風天災獨老房屋破損修繕及協助申請」、「輔具轉介協助申請」、「長照機構入住轉介協助申請」，以及「居家、送餐協助申請」等貼心服務，期許與青銀共學老，並連結長照提供居家式、社區式、機構式之相關服務，亦期能提高緊急救援及人體感知系統申裝率，並避免罹精神疾病或失智症之長者被排除在緊急救援系統之名單外。

此外，新保也號召員工親身參與插秧、割稻及募集而來的有機契作愛心米作為秋冬暖心禮，從 2021 年起由台東駐區與台東縣府社會處合作發放給弱勢長者。

新保指出，今年易而善國際事業有限公司也共襄盛舉，提供易而善千份營養補給品呵護長輩與幼童健康，期望企業聯手愛的接力能讓他們感受寒冬中的溫暖，也共同倡議實現在地老化、促進世代融合與延緩老化之目標，除了強化生活的基本安全及照護需求外，更認同兼顧心理及永續發展層面，讓另外 80% 的非老年人口一同幫助需要的長輩。