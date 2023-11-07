南俊擬以1500萬美元投資越南設廠 中壢工業區資產將標售

南俊國際 (6584-TW) 因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將斥資 1500 萬美元赴越南設廠，第一期預計 明年第一季將承租廠房，下半年進入量產；自有廠房預計在 2025 年第四季完工。

此外，南俊為活化資產，預計將處分中壢工業區土地，法人以附近實價登錄價格推估，公開標售底價有機會落在 11-12 億元區間，將帶來稅前獲利 3 億元以上處分利益，每股貢獻 5 元。

南俊國際陸續取得 CSP 訂單，目前已出貨兩家美系大型 CSP 客戶產品，同時，董事會因應地緣政治風險及強化全球佈局，最新投資計畫爲投資 1500 萬美元設立越南子公司，第一期預計在 2024 年第一季將承租廠房，第二、三季設備導入後第三季量產；第二階段則是購買土地及自建廠房，預計明年第二季完成購置，明年第 3 季興建廠房，2025 年第四季完工，屆時，原本租用的廠房停租，生產線將全數移往新廠投產。

由於產能移轉，南俊也通過處分中壢工業區土地，將採公開標售方式辦理。中壢工業區土地佔地約 2770 坪，此一工業不動產取得成本約 8.7 億元換算每坪約 31 萬餘元，而以附近實價登錄來看每坪至少 40 萬元起跳，法人認為，公開標售底價有機會上看 11-12 億元區間，稅前利得有機會挑戰 3 億元，以目前資本額 6.56 億元計算，每股貢獻接近 5 元，但實際還要看最終開標結果。

南俊國 2023 年第 3 季單季營收 3.47 億元，稅後 1797 萬元元，每股純益 0.27 元，單季已經轉為獲利；累計 2023 年前三季營收 9.27 億元，稅後虧損 750 元，每股虧損收斂至 0.12 元。