南俊Q4營運看法樂觀 標售中壢工業區資產可望明年H1入帳

隨著對美系 CSP(雲端資料中心) 客戶逐步出貨，南俊國際 (6584-TW)10 月營收以 1.23 億元創今年新高，且中高階產品出貨增加帶動產品優化及毛利率提升，法人估南俊前 10 月將正式轉盈。同時，南俊也公告中壢工業區土地標售事宜，底價落在 11.88 億元，稅前每股貢獻可望挹注約 4.85 元。

同時，南俊國際股價今天盤中價量齊揚，盤中以 90.8 元創掛牌以來新高價。

南俊國際 2023 年上半年因客戶持續消化庫存，表現不如預期，南俊國 2023 年第三季單季營收 3.47 億元，稅後 1797 萬元，每股純益 0.27 元，單季已經轉為獲利；累計 2023 年前三季營收 9.27 億元，稅後虧損 750 萬元，每股虧損收斂至 0.12 元。

南俊國際 10 月營收已經來到 1.23 億元，站上今年單月最高。且隨著 AI 伺服器滑軌逐漸放量，法人估計，第四季 AI 伺服器滑軌有望占整體營收 6-9％，而中高階伺服器滑軌出貨提升，進一步優化產品組合，助力毛利率表現。

日前南俊國際董事會通過處分中壢工業區土地，南俊國際也正式公告標售內容，將委託第一太平戴維斯進行公開標售。此一工業不動產土地座落在中壢區南園路及東園路，面積 9160 平方公尺（約 2770 坪），土地方正，底價 11.88 億元，當初取得成本 8.7 億元，稅前處分利益超過 3 億元，每股稅前獲利至少貢獻接近 5 元。開標日期在 2024 年 1 月 24 日，實現獲利落在明年上半年。