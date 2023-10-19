南俊自結Q3毛利率回升營運轉盈 前三季每股虧0.12元

南俊國際 (6584-TW) 公布最新獲利資訊，2023 年第三季自結單季營收提高至 3.47 億元，毛利率 19.46%，大幅優於前兩季及去年全年的平均毛利率；單季轉虧爲盈，稅後純益 1797 萬元，每股 0.27 元，前三季稅後虧損 750 萬元，每股虧損 0.12 元。

南俊國際 2023 年下半年出貨動能將明顯優於上半年，加上台幣貶值有利因素，全年朝邁向獲利為目標。

南俊國際在 2023 年上半年因庫存去化、遷廠費用及認列員工認股費用，連續兩季虧損，稅後虧損 2547 萬元，每股虧損 0.39 元。而第三季出貨狀況明顯改善，隨著美系伺服器出貨加溫，單季營收 3.47 億元。儘管整體營收尚未回到過往水準，生產仍未達到規模經濟，但藉由產品組合調整以及美元升值，單季毛利率 19.46%，優於去 (2022) 年全年 18.12%。

南俊國際近年來發展伺服器滑軌業務，2019 年切入首家美系大型雲端服務供應商 (CSP)，2022 年再切入第二家 CSP 業者，第四季在這兩家美系大型 CSP 客戶出貨逐漸增溫、AI 伺服器導軌開始少量出貨以及傳統應用之功能性滑軌銷售比重提高，加上持續改善製程以提高生產效率，有助於穩定毛利率，整體下半年營運也將大幅優於上半年。