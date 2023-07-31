南俊Q2遭遷廠及出貨遞延拖累虧損擴大 上半年EPS-0.39元

南俊 (6584-TW) 今 (31) 日公布自結最新獲利，在第二季仍無法轉盈，主要遭遷廠及客戶出貨遞延拖累，南俊 2023 年第二季稅後虧損擴大爲 2010 萬元，上半年稅後虧損 2334 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧 0.39 元。

南俊 2023 年第二季營收 2.93 億元，毛利率 11.1%，季減 3.15 個百分點，年減 7.48 個百分點，第二季稅後虧損擴大爲 2010 萬元虧損較第一季擴大，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 0.33 元。

南俊 2023 年上半年營收爲 5.8 億元，毛利率 12.66%，年減 5.42 個百分點，上半年稅後虧損 2334 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧 0.39 元。

南俊主管指出，2023 年上半年會虧損，主要是伺服器導軌新產品因終端 CSP 客戶資本支出放緩、以及伺服器新平台產品上市延宕，加上櫥櫃、家電、工具櫃等傳統應用產業客戶去化庫存較預期為慢造成。

同時，2023 年第二季因應桃園廠搬遷並調整產線集中化管理，認列相關遷廠費損以及上櫃員工認股費用等，導致累計 2023 年上半年度自結稅後虧損 2334 元。不過，南俊預期，營運低點已過，下半度隨著伺服器導軌新產品已經陸續量產，以及傳統應用產業客戶庫存去化完畢後逐漸回補訂單，預期逐季增溫。