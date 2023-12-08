叡揚拓資安、碳盤查服務 11月營收創次高紀錄

資訊軟體廠商叡揚 (6752-TW) 今 (8) 日公布 11 月合併營收達 1.46 億元，月增 1.65%，年增 2.45%，創單月次高紀錄，前 11 月合併營收 14.2 億元，年增 12.56%，展望後市，正加強開發海外市場，並拓展資安、碳盤查軟體服務，營收動能成長無虞。

叡揚說明，今年新代理啄木科技 XVR 資安解決方案，可結合不同資料源和獨特多層次關聯模型，提供資產合規監控、跨源威脅獵捕、證據與調查等安全威脅偵測管理 (SOC) 服務，有助企業精準掌握內部狀況和控管資安風險。

另一方面，叡揚智慧案管陳情模組應用，整合 AI 公文和相關管道並統一納管，透過智慧分案提升效能，打造民眾有感的案管陳情系統，也獲得客戶相當好評。

在海外市場，叡揚已在日本設立總代理，並於泰國、中國取得客戶，積極擴展東南亞經銷網中。

展望後市，叡揚指出，面對 CBAM(碳邊境調整機制) 開始試行上路，國內企業在碳盤查更需加速進行，攜手學界團隊輔導業者進行碳盤查工作中，包括翔宇實業、詠釧公司以及中科鋼鐵等，已順利產出 ISO14064-1 碳盤查報告書。

叡揚說明，透過方便協作管理及操作，可節省大量人工作業時間、避免系數公式有誤事項，大幅降低出錯率，還可一鍵產出 ESG 報告書，在少子化缺工時代快速提升效率，看好未來將持續有客戶導入。