Google投注100萬美元 攜手資安院啟動台灣資安計畫

Google 今 (22) 日宣布，攜手台灣國家資通安全研究院，啟動為期兩年的「NICS 台灣資安計畫」。Google 旗下 Google.org 將投注 100 萬美元，由資安院執行計畫，協助台灣中小企業、微型企業及非營利組織，盤點並加強資安防護能力。

根據統計，中小、微型公司遭受網路攻擊的機率是大型企業的三倍，尤其在資安事件發生後，難以挽回民眾的心，進而影響營運。顯現強化資安防護的重要性，並建立資安韌性，同時也需要資源挹注。

NICS 台灣資安計畫預計將在 2024 年開始執行，由資安院分為三面向規劃與執行，首先是調查，研究台灣資安領域的需求；第二是建立教材，訓練種子講師與諮詢團隊；第三則是替資源有限的中小型、微型企業與非營利組織盤點資源，並實地輔導、培訓。

資安院表示，這項計畫的目標希望能夠製作指引報告觸及 3000 個團體，產出 10 份教材，培育 50 位以上的種子講師，並訓練 200 位以上的學生成為諮詢人員，協助 3000 間以上的中小、微型企業以及非營利組織強化資安防護。

數發部部長唐鳳指出，此次與 Google.org 合作，是資安院成立以來首次與國際單位合作的計畫，希望透過 NICS 台灣資安計畫，替台灣中小、微型企業及非營利組織，帶來資安意識與技術的升級。

Google 台灣總經理林雅芳表示，由於台灣特殊的地緣政治，打擊不實資訊、提高資安防護便非常重要。此外，台灣在實現全球性產品安全性中扮演重要角色，林雅芳指出，台灣有 5 座城市辦公據點，支援軟硬體產品研發，以及產品安全性的設計、改良和提升。

林雅芳說，期待此次 Google.org 挹注資金支持資安計畫，可以作為強化台灣資訊安全的助力，並持續在台灣打造更具安全以及數位韌性的基礎建設。