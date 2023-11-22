亞太區資安風險高 Google加強三方面合作

2022 年亞太地區承受全球 31% 的網路攻擊，風險連續兩年高於歐洲以及北美洲，顯現亞太區受到的資安挑戰特別嚴峻。因此 Google 在亞太區建構三面向合作，包含人才培育、分享資源以及幫助更多單位，協助亞太地區的國家面對資安挑戰。

首先培育人才方面，亞太區網路安全的人力缺口高達 267 萬。Google 指出，為縮小人力缺口，今年推出 Google 資訊安全認證「Google Cybersecurity Certificate」，有需要的使用者可以透過 6 個月線上課程並取得認證。

此外，Google 也導入 AI 技術，透過 AI 識別安全漏洞，解決人力不足的問題。Google 台灣總經理林雅芳舉例，Security AI workbench 方案即是透過資安相關技術，訓練大型語言模型，讓資安人員用 AI 偵測資安威脅，減輕工作負擔。

資源分享部分，Google 不斷促進合作，互相分享情報與資源。因此 Google 在 2021 年推出軟體供應鏈安全框架 SLSA，制定安全指引，讓開發人員在開發軟體時，確保所使用的工具都是安全的。

因應 AI 發展快速，今年 6 月也推出安全 AI 框架 Secure AI Framework，主要確保 AI 產品與發展的安全性。除確保產品組成都是安全的，這項工具可以指出 AI 系統最容易遭到攻擊的漏洞。

最後 Google 希望幫助更多單位與機構，特別是亞太地區的中小企業、非營利組織，增加數位韌性，有能力抵抗資安威脅。因此 Google.org 今年在亞太區提供 1500 萬美元，服務 30 萬間資源不足的中小企業與非營利組織，並訓練在地的資安人才。

「安全」一直都是 Google 所有的產品以及服務核心，過去持續研發相關產品及技術，確保全球的使用者都能有安全的網路環境。不過資安挑戰也從未少過，因此 Google 長久以來跟全球企業、政府等機構持續合作，希望共享資源。