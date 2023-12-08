〈台股盤前〉大盤擺明要測試支撐 但半導體族群將帶來新亮點

台北股市 7 日收在收盤下跌 81.98 點或 0.47%，收在 17278.74 點，市場成交值 2988 億元，目前大盤又失守 10 日線，市場專家認為，台股 11 月以來在月線 17228 點都有守住，且在今天可望由半導體領軍成市場主流之下，對於大盤不必太過悲觀。

今晨收盤的美股數據來看，道瓊指數上漲 62.95 點，或 0.17%，收 36,117.38 點。那斯達克指數上漲 193.28 點，或 1.37%，收 14,339.99 點。標普 500 指數上漲 36.25 點，或 0.8%，收 4,585.59 點。費城半導體指數上漲 101.72 點，或 2.79%，收 3,747.54 點。NYSE FANG + 指數上漲 158.02 點，或 1.96%，收 8,230.01 點。

而台股 ADR 中，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.47%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.04%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今晨指出，台股在昨日量縮短線殺低，但 2023 年 11 月以來，台股集中市場加權受領指數從未跌破過月線，研判其支撐力道仍 強大，而美股的半導體指數大漲，在台股的半導體如台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 具備高權值的成分，如半導體類股成爲今天台股盤面重心，也可望爲大盤帶來部分穩定的效果。

同時，對於外資資金將面臨在 12 月新年假期可能撤出的疑慮，簡伯儀說，外資資金的縮手效應，應在 12 月中旬之後才會發生，目前不必太過在這個問題擔憂。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並由中小型個股快速輪動，目前觀察，台股即使拉回，拉回幅度也將不會太深，指數將在 10 月 27 日的低點 17133 點至本波段高點 17516 點之間震盪。市場主流在 AI、PCB 及 IC 設類股。

AI 股技嘉 (2376-TW) 昨日放量上漲 6.57%，帶動 AI 股的走多，以長期成長趨勢而言，法人看好 AI 仍是持續看好主題，不過 2023 年 AI 族群在資金湧入下已經大漲，短線賣壓持續存在，現階段相對看好 CCL、PCB 等材料及散熱等族群，相關材料類股除受惠 AI 成長趨勢，股本相對較不大，市場願意給予較高本益比。

台股 7 日三大法人合計賣超 99 億元。其中自營商賣超 55.73 億元，投信買超 8.32 億元，外資賣超 51.59 億元。同時，外資重要、敬鵬落湯雞買超三檔 PCB 個股包括華通 (2313-TW) 及敬鵬 (2355-TW)、燿華 (2367-TW)。