〈財報〉年底購物季來臨 Lululemon本季財測罕見令人失望 盤後挫逾2%

Lululemon Athletica(LULU-US) 上季財報表現不差，並調高全年財測，但對包含年底購物旺季的本季財測不如市場預測，與這家高檔瑜珈服飾品牌過去總讓市場驚喜的表現迥異，該股周四 (7 日) 盤後股價一度下挫逾 3%。

Lululemon 第 3 季獲利年減約 2% 至 2.49 億美元，調整後 EPS 為 2.53 美元，仍高於分析師預估的 2.28 美元。上季營收成長 19% 至 22 億美元，符合市場預期。

展望本季 (第 4 季，1 月底止)，Lululemon 預估營收介於 31.4-31.7 億美元，相當於年增 13-14%，雖然這在零售同業之間仍是亮眼的表現，但與第 3 季增幅相比，卻明顯減速。

該公司本季營收預測不如 LSEG 調查的 31.8 億美元，對本季每股獲利介於 4.85-4.93 美元的預測值，也低於 LSEG 調查的 4.94 美元。

Lululemon 表示，預估本季營收成長放緩的主因在於，高收入消費者逐漸把更多預算撥給旅遊、娛樂等，不再花在服飾上。

不過 Lululemon 仍提高 2023 全年度營收預測，最新預估營收介於 95.49-95.84 億美元，相當於成長 18%，超越今年 8 月預測的 95.10-95.70 億美元。不過最新預測的全年度稀釋後 EPS 介於 11.77-11.85 美元，比 8 月預測的 12.02-12.17 美元低。

事實上，不只 Lululemon 對前景保守，近來包括沃爾瑪 (WMT-US)、百思買 (BBY-US)、柯爾百貨 (KSS-US) 等同業也都表示，消費者日漸謹慎，年底購物季的開始並不平順。

Lululemon 財務長 Meghan Frank 在周四法說會上表示，雖然對感恩節周末期間的銷售表現感到滿意，但本季接下來的規劃將採取「審慎」的態度。

Lululemon 周四盤後下挫 2.6%。該股稍早收盤上漲 0.87%，報每股 464.67 美元，今年來累積上漲 45%，是標普 500 同期漲幅的兩倍以上。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理人 Dave Wagner 說，Lululemon 不願在定價上讓步，但消費者已經開始感受到一些壓力，就算 Lululemon 鎖定的是高端消費者，可能也會發現銷售比之前略為下降。

Jane Hali & Associates 分析師 Jessica Ramirez 指出，Lululemon 股價已經達到空前高點，投資人預期也相當高昂，代表稍有閃失，就可能影響短期的上漲動能。