技嘉發表AMD架構伺服器新品 MI300預計明年上市

技嘉 (2376-TW) 旗下子公司技鋼今 (7) 日宣布，推出支援 AMD Instinct MI300A APU 的 G383-R80 伺服器，以及針對 AMD Instinct MI300X GPU 和 AMD EPYC 9004 系列處理器推出兩款 G593 系列伺服器，支援 AMD MI300 的伺服器預計 2024 年上市。

技嘉指出，G383-R80 伺服器有高效能運算技術，四個 LGA6096 插槽支援 MI300A APU。MI300A APU 由一個 CPU、24 個 AMD Zen4 核心以及一個 AMD CDNA GPU 核心所構建出 GPU。

此外，晶片設計支援 CPU 與 GPU 共享 128GB 的 HBM3 記憶體，可直接互聯運算，能為大型 AI 模型提供效能。G383 伺服器具許多擴充插槽，總共 12 個 PCIe Gen5 插槽可用於高速網路 、儲存或其他加速器。機箱前端具 8 個 2.5 吋 Gen5 的 NVMe 插槽，可用於處理即時大數據分析、金融交易和電信等領域中有低延遲需求的工作負載。

技嘉進一步提到，全新 G593-ZX1/ZX2 伺服器是基於 AMD CDNA 加速器架構，CDNA 3 架構相對於上一代 MI250X GPU 效能更躍進，可實現每秒百億億 (1018) 次浮點運算 (FLOP) 的能力。

此兩台 G593 伺服器可支援 8 個 MI300X GPU，最高可達 192GB HBM3 記憶體，適合大型語言模型。伺服器採用 EPYC 9004 雙處理器驅動 MI300X 架構，兩款伺服器有採用直連式擴充槽或透過 PLX 交換器連接的區別。這 12 個擴充 插槽可用於 GPU、高速網卡或儲存裝置。